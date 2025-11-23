Ομάδες

ΠΑΟΚ: Μετατίθεται η συνέντευξη Τύπου της ΚΑΕ
Οnsports Τeam 23 Νοεμβρίου 2025, 19:43
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Μετατίθεται η συνέντευξη Τύπου της ΚΑΕ

Η συνέντευξη Τύπου που είχε προαναγγείλει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα (24/11).

Η συνέντευξη Τύπου που είχε προαναγγείλει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη Δευτέρα (24/11), μετατίθεται για τουλάχιστον μία ημέρα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (25/11), ωστόσο, η τελική επιβεβαίωση για την ημέρα και την ώρα θα έρθει εντός του επόμενου 24ωρου.

Θυμίζουμε πως το θέμα της συνέντευξης Τύπου είναι η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ομάδας από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη και την εταιρεία «ALPHA SPORTS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».



