ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» δοκιμασία στη Θεσσαλονίκη | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της GBL

Οnsports Τeam

Το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Κυριακής (23/11), για την 8η αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Ο αήττητος και πρωτοπόρος Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον πολύ καλό φετινό ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Γιώργο Μπαρτζώκα θα επιδιώξει να κάνει το «8 στα 8» σε μια έδρα που αναμένεται να είναι «καυτή», καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ανακοινώσει sold out.

Ο αγώνας της Κυριακής (23/11) είναι ο 141ος μεταξύ των δύο ομάδων από καταβολής Α’ Εθνικής, με τον Ολυμπιακό να μετρά 97 νίκες, οι 14 από τις οποίες είναι συνεχόμενες, μετά την τελευταία του ΠΑΟΚ που σημειώθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2018 (78-71). Στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 68 νίκες έναντι 19 των «ασπρόμαυρων».

Το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής (23/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα ένα ματς, αυτό του Αμαρουσίου με τον Ηρακλή, το οποίο θα ξεκινήσει στις 13:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (23/11) στην GBL

13:00 Μαρούσι – Ηρακλής (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

