GBL, Ηρακλής – Κολοσσός 86-71: Ο Τσιακμάς πάτησε το «γκάζι» κι ο «γηραιός» πήρε τη δεύτερη νίκη του!

EUROKINISSI

Onsports Team

Με τον Νίκο Τσιακμά να δίνει το σύνθημα, ο Ηρακλής επικράτησε 86-71 του Κολοσσού στο «Ιβανώφειο» και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στην GBL.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί της, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα, έπειτα από τέσσερις σερί ήττες.

Ο Νίκος Τσιακμάς ήταν αυτός που έδωσε την ώθηση στον Ηρακλή στο πρώτο μέρος, καθώς έδωσε ένα μοναδικό σόου, σκοράροντας 15 πόντους με 4/5 τρίποντα σε 8’41’’! Μάλιστα, πέτυχε buzzer beater στο φινάλε του ημιχρόνου, «απογειώνοντας» το Ιβανώφειο.

Μετά την ανάπαυλα, ανέλαβαν δράση οι Φάντερμπερκ, Ράιτ-Φόρμαν και Σμιθ, με τους γηπεδούχους να φτάνουν με άνεση στη νίκη, καθώς, όποτε χρειάστηκε, ήταν αποτελεσματικός και στην άμυνα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-23, 46-44, 73-58, 86-71.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 17 (8ριμπ.), Ράιτ-Φόρμαν 17 (2τρ., 9ριμπ., 7ασ.), Σμιθ 16 (6ριμπ.), Μωραΐτης 7 (1), Σίλας, Ντάρκο-Κέλι 2, Φόστερ 3, Τσιακμάς 15 (4), Ουέαρ 9, Καμπουρίδης, Γιαννίκος.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καράσκο): Κολοβέρος 6 (6ριμπ.), Τέιλορ 10, ΜακΚλάναχαν 4, Γκαλβανίνι 2, Άκιν 2, Γκάουντλοκ 12 (1), Γκούντγουιν 13 (7ριμπ.), Καράμπελας 4, Πετρόπουλος 5, Καμαριανός 3, Χρυσικόπουλος 8 (2), Κουρουπάκης 2.