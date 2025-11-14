Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη λίστα για την GBL ο Κένεθ Φαρίντ
Onsports Team 14 Νοεμβρίου 2025, 17:27
Ο Αμερικανός σέντερ είναι διαθέσιμος και για τα ματς των εγχώριων διοργανώσεων, καθώς δηλώθηκε στην οκτάδα των «πράσινων» παίρνοντας τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν… σαρωτικός στα πρώτα δύο παιχνίδια του με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο έμπειρος Αμερικανός σέντερ έλυσε το μεγάλο πρόβλημα των «πράσινων», λόγω των απουσιών στη γραμμή των ψηλών με τους πολλούς τραυματισμούς. 
 
Ο «Manimal» δηλώθηκε στη λίστα των ξένων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παίρνοντας θέση στην οκτάδα που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί (οι έξι μπορούν να είναι στη 12άδα κάθε αγώνα). 
 
Ο Φαρίντ πήρε τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις. Ο Λιθουανός είναι εκτός ελληνικών διοργανώσεων, μαζί με τον Ματίας Λεσόρ όπως είναι λογικό. 
 
Οι ξένοι του Παναθηναϊκού στην GBL: Ναν, Γκραντ, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς, Φαρίντ, Γιούρτσεβεν.
 


