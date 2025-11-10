Greek Basketball League: MVP της 6ης αγωνιστικής ο Κέντρικ Ναν

Onsports Team

Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 6ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί του Περιστερίου με 89-72 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε την πιο ολοκληρωμένη του εμφάνιση με τη φανέλα του «τριφυλλιού» έως τώρα, τη φετινή σεζόν αγωνιζόμενος για 25 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Ο Ναν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους (6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 κερδισμένα φάουλ, ενώ είχε 2 λάθη, 2 φάουλ και δέχθηκε 1 μπλοκ.

Χάρη σε αυτή την εξαιρετική εμφάνιση, συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο ranking, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ όλων των παικτών της 6ης αγωνιστικής, γεγονός που του χάρισε δίκαια τον τίτλο του MVP.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ναν είναι ο τρίτος παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR που κατακτά το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη σε φετινή αγωνιστική της διοργάνωσης. Είχαν προηγηθεί ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος είχε αναδειχθεί MVP στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, που είχε λάμψει στην 4η αγωνιστική.