Παναθηναϊκός AKTOR:Οι μπασκετικές Κυριακές στο σπίτι μας, επιστρέφουν για όλη την πράσινη οικογένεια
Οnsports Τeam 10 Νοεμβρίου 2025, 13:12
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κάτι που αφορά όλες τις "πράσινες" οικογένειες!

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μετράει αντίστροφα για την έναρξη μιας πάρα πολύ δύσκολης και κρίσιμης διπλής αγωνιστικής αυτή την εβδομάδα στη EuroLeague, ο κόσμος της ομάδας όμως μπορεί από τώρα να προμηθεύεται τα εισιτήριά του για τον αγώνα της Κυριακή με τον Άρη στο Telekom Center Athens. 

Μετά από... καιρό ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σπίτι του και οι φίλοι του Παναθηναϊκού μαζί με τις οικογένειές τους έχουν την ευκαιρία να περάσουν ένα όμορφο και Παναθηναϊκό απόγευμα. 

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:



