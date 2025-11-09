Greek Basketball League: Νίκη του Προμηθέα στη Ρόδο – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Onsports Team

Η ομάδα της Πάτρας πήρε το «διπλό» στην έδρα του Κολοσσού με 89-81, έχοντας για κορυφαίο τον Γκρέι.

Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της GBL, με τον Προμηθέα να φεύγει νικητής από τη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό. Οι Πατρινοί επικράτησαν 89-81 και πήραν την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Για την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη που ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς μπροστά στο σκορ, κορυφαίος ήταν ο Ρομπ Γκρέι με 24 πόντους. ΜακΚάλουμ και Χάμοντς με 16 και 18 πόντους τον ακολούθησαν.

Ο Κολοσσός υποχώρησε στο 2-4, έχοντας για κορυφαίο τον Τσέβες Γκούντγουιν (17π.), με τον Ανδρέα Πετρόπουλο (12π.) να ακολουθεί.

Τα δεκάλεπτα: 13-12, 34-40, 54-65, 81-89

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καράσκο): Κολοβέρος 2, Πετρόπουλος 12 (2), ΜακΚλάναχαν 4, Γκαλβανίνι 11 (1), Άκιν, Γκάουντλοκ 11 (2), Γκούντγουιν 17, Καράμπελας 12 (2), Τέιλορ 7, Χρυσικόπουλος 5 (1), Κουρουπάκης.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 18 (2), ΜακΚάλουμ 16, Καραγιαννίδης 6, Γκρέι 24 (1), Μακούρα 8 (2), Χάρις, Κόουλμαν 6, Μπαζίνας 8, Λάγιος, Σταυρακόπουλος 3 (1).

GREEK BASKETBALL LEAGUE – 6η αγωνιστική

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου

Άρης-Μύκονος 78-61

Περιστέρι-Παναθηναϊκός AKTOR 72-89

Πανιώνιος-Μαρούσι 80-92

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 76-78

Ολυμπιακός-Καρδίτσα 102-82

Κολοσσός-Προμηθέας Π. 81-89

ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Β. ΑΓ.

Ολυμπιακός 12 6

ΠΑΟΚ 11 6

ΑΕΚ 10 6

Παναθηναϊκός AKTOR 9 5

Προμηθέας Π. 9 6

Περιστέρι 8 5

Άρης 8 6

Κολοσσός Ρ. 8 6

Μύκονος 7 5

Mαρούσι 7 5

Καρδίτσα 7 5

Ηρακλής 6 5

Πανιώνιος 6 6