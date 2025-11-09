Ομάδες

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 09 Νοεμβρίου 2025, 14:02
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

Η «οικογένεια» της «Ένωσης», πριν από το τζάμπολ του ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στην «Sunel Arena», τίμησε τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Χαλκίδα.

Η οικογένεια της ΑΕΚ θρηνεί την απώλεια ενός νέου παιδιού, ο οποίος προστέθηκε στη μακριά λίστα των θυμάτων της τυφλής οπαδικής βίας.

Ο Μάριος Ρουμπής έχασε τη ζωή του, έπειτα από μαχαιριές που δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03/11), με την ΚΑΕ ΑΕΚ να τιμά την μνήμη του πριν την έναρξη του ντέρμπι «Δικεφάλων» με τον ΠΑΟΚ.

Μέσα σε ένα έντονο συγκινησιακά κλίμα, τα μέλη των «κιτρινόμαυρων» πήγαν κι άφησαν λουλούδια στο πέταλο, από το οποίο παρακολουθούσε τους αγώνες ο Μάριος.

Επίσης, πριν από το τζάμπολ του ΑΕΚ – ΠΑΟΚ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, ενώ οι παίκτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα κατά της οπαδικής βίας, κρατώντας ένα πανό που έγραφε: «Όλοι μαζί, ΜΙΑ ομάδα απέναντι στη βία».

Πολύ συγκινητική εικόνα | Παίκτες της ΑΕΚ καταθέτουν λουλούδια στην κερκίδα που έβλεπε τα παιχνίδια ο Μάριος Ρουμπής

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Ρουμπή



