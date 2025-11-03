Πανιώνιος: Γόντικας και επίσημα

Onsports Team

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωστή Γόντικα για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κωστή Γόντικα, με τον Έλληνα παίκτη να επιστρέφει σε πάτρια εδάφη.

Η ομάδα της Νέας Σμύνρης έψαχνε πολύ κιαρό να ενισχυθεί αλλά και να τονώσει το ελληνικό στοιχείο της ομάδας, με αποτέλεσμα να στραφεί στη λύση του Έλληνα σέντερ.

O Γόντικας αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην αυριανή αναμέτρηση με την Τουρκ Τέλεκομ για το Eurocup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA ανακοινώνει ότι ο αθλητής Κώστας Γόντικας εντάσσεται στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας.

Ο Κώστας Γόντικας γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου 1994 κι έχει ύψος 2,06 μέτρα. Πριν αρχίσει την επαγγελματική του καριέρα αγωνίστηκε στην 3η κατηγορία του NCAA με τους New York Violets.

ο καλοκαίρι του 2016 εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας εκείνη τη σεζόν. Την επόμενη σεζόν αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Πάτρας στην Α2 κατηγορία (12,6 πόντοι- 6,7 ριμπάουντ) και την περίοδο 2018-2019 επέστρεψε στην GBL με τη φανέλα του Ηφαίστου Λήμνου (3,3 πόντοι- 2 ριμπάουντ).

Το Περιστέρι ήταν ο επόμενος σταθμός της καριέρας του (2,8 πόντοι- 1,2 ριμπάουντ) ενώ ακολούθησαν οι ΑΕΚ (4,1 πόντοι- 2,4 ριμπάουντ), ο Ιωνικός Νίκαιας (9,1 πόντοι- 5,9 ριμπάουντ), η ρουμανική Pitesti (11 πόντοι- 4,5 ριμπάουντ), ξανά η ΑΕΚ (5 πόντοι- 1,7 ριμπάουντ), η Καρδίτσα (4 πόντοι- 3,2 ριμπάουντ) ο Κολοσσός Ρόδου (3,1 πόντοι- 2,8 ριμπάουντ).

Τις τελευταίες δύο σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο (7,6 πόντοι- 3,6 ριμπάουντ την περίοδο 2023-2024 και 6,7 πόντοι- 3,9 ριμπάουντ την περίοδο 2024-2025).

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο άρχισε στην Ισλανδία και συγκεκριμένα στην Thor Thorlakshofn όπου σε 5 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 14 πόντους- 5,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ.

Έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ανδρών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 ενώ ήταν μέλος των Εθνικών ομάδων U18 και U20.

Καλωσορίζουμε στην ομάδα μας τον Κώστα Γόντικα ο οποίος βρίσκεται στην Άγκυρα μαζί με την ομάδα.