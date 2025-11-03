Ομάδες

Stoiximan GBL: Ο Ντόντα Χολ MVP της αγωνιστικής
Οnsports Τeam 03 Νοεμβρίου 2025, 14:59
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Stoiximan GBL: Ο Ντόντα Χολ MVP της αγωνιστικής

Έπειτα από την εμφάνισή του κόντρα στον Ηρακλή, ο σέντερ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 5ης αγωνιστικής στο ελληνικό πρωτάθλημα. 

Ο Αμερικανός σέντερ των «ερυθρολεύκων» πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο ματς με τον Ηρακλή και έχοντας 10/10 δίποντα οδήγησε την ομάδα του στην τελική επικράτηση.

Ο Ντόντα Χολ συγκέντρωσε 32 βαθμούς στο ranking, που ήταν η καλύτερη επίδοση μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στην 5η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ είχε εκτός από 10/10, συνολικά 23 πόντους με 3/3 ακόμη βολές, 6 ριμπάουντ, μια ασίστ, ένα κόψιμο, δύο κερδισμένα φάουλ, τέσσερα φάουλ εναντίον και ένα κλέψιμο σε 22:10 λεπτά συμμετοχής.



