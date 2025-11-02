Ολυμπιακός - Ηρακλής 103-87: «Καθάρισε» στο τέλος με Βεζένκοφ και Χολ - Βίντεο

Οnsports Τeam

Ο Ηρακλής ήταν ανταγωνιστικός για 35 λεπτά στο ΣΕΦ, αλλά ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στο τέλος και επικράτησε με 103-87 με πρωταγωνιστές τους Ντόντα Χολ και Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος χρειάστηκε να παίξει σχεδόν 30 λεπτά.

Δυσκολεύτηκε αρκετά ο Ολυμπιακός κόντρα στον μαχητικό Ηρακλή, ο οποίος μέχρι και 5 λεπτά πριν από το τέλος ήταν ανταγωνιστικός και κοντά στο σκορ, αλλά στο τέλος κατέρρευσε απέναντι σε μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα.

Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 103-87, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Σάσα Βεζένκοφ με 27 πόντους (σε 27 λεπτά συμμετοχής) και σε εξαιρετική μέρα τον Ντόντα Χολ, που ολοκλήρωσε το ματς με 23 πόντους (10/10 δίποντα κυρίως με καρφώματα) και 6 ριμπάουντ.

Ο «Γηραιός» -που αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία, Κρις Σμιθ και με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο τον Σωτήρη Καραποστόλου- είχε 51% από τα 6.75, με 16/31 τρίποντα και πρώτους σκόρερ τους Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (20 πόντοι, με 5/8 τρίποντα), Ζάκιους Ντάρκο Κέλι (20 πόντοι, με 6/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Πολύ καλή δημιουργική εμφάνιση από τον Δημήτρη Μωραΐτη (9 ασίστ).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Γουόρντ 6 (4 λάθη), Βεζένκοφ 27 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοφ 6 (9 ριμπάουντ), Φουρνιέ 14 (3/7 τρίποντα), Νιλικίνα 7, Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (4 ριμπάουντ, 1/5 τρίποντα), Λι 5 (1/2 τρίποντα), Παπανικολάου 3, Νετζήπογλου 6 (3/3 δίποντα), Χολ 23 (10/10 δίποντα, 6 ριμπάουντ).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Καραποστόλου): Φάντερμπερκ 11 (1/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Ράιτ-Φόρμαν 20 (5/8 τρίποντα), Μωραΐτης 6 (1/5 τρίποντα), Καμπουρίδης 3, Σίλλας, Ντάρκο-Κέλι 20 (6/10 τρίποντα), Φόστερ 3, Τσιακμάς 5, Πουλιανίτης 2, Γουέαρ 15 (7 ριμπάουντ), Χρηστίδης 2, Γιαννίκος