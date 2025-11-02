Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τρομερή ενέργεια του Μωραΐτη - Έκανε «ποδιά» στον Νιλικίνα (video)

Οnsports Τeam

Ο Δημήτρης Μωραΐτης ξεχώρισε με την απόδοσή του στην πρώτη περίοδο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ηρακλή.

Ο Ηρακλής ήταν ανταγωνιστικός για μία περίοδο κόντρα στον Ολυμπιακό, μέσα στο ΣΕΦ.

Ο «Γηραιός» προηγήθηκε με 22-23 στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης για την Stoiximan GBL, με τον Δημήτρη Μωραΐτη να είναι εξαιρετικός δημιουργικά για την ομάδα του.

Ο Έλληνας γκαρντ, που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό AKTOR, είχε ένα από τα highlights της σεζόν, όταν μετά από κλέψιμο, πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Νιλικίνα και με ωραία δημιουργία ήρθε το τρίποντο για τον Ηρακλή.

Δείτε τη φάση: