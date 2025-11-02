Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Greek Basketball League: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ηρακλής και Μύκονος - Μαρούσι
Οnsports Τeam 02 Νοεμβρίου 2025, 10:58
BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ηρακλής και Μύκονος - Μαρούσι

Η 5η αγωνιστική της Greek Basketball League ολοκληρώνεται την Κυριακή (2/11) με δύο αναμετρήσεις.

Ολοκληρώνεται την Κυριακή (2/11) η 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στις 13:00 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στο ΣΕΦ, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 16:00, το Μαρούσι θα βρεθεί στο «Π. Χανιώτη» στην Μύκονο, ώστε να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα (ΕΡΤ2 Σπορ).

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ρεπό αυτή την αγωνιστική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Ολυμπιακός - Ηρακλής (ΕΡΤ2 Σπορ)
16:00 Μύκονος Betsson - Μαρούσι (ΕΡΤ2 Σπορ)



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Απίθανο timelapse βίντεο της μεταμόρφωσης του Telekom Center Athens σε γήπεδο τένις
15 λεπτά πριν Απίθανο timelapse βίντεο της μεταμόρφωσης του Telekom Center Athens σε γήπεδο τένις
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ, Πίτερς, ΜακΚίσικ και Αντετοκούνμπο κόντρα στον Ηρακλή
58 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ, Πίτερς, ΜακΚίσικ και Αντετοκούνμπο κόντρα στον Ηρακλή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
MLS: Απίθανο γκολ ο Μέσι - Ήττα για την Ίντερ Μαϊάμι στον πρώτο γύρο των πλέι οφ
2 ώρες πριν MLS: Απίθανο γκολ ο Μέσι - Ήττα για την Ίντερ Μαϊάμι στον πρώτο γύρο των πλέι οφ
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ηρακλής και Μύκονος - Μαρούσι
2 ώρες πριν Greek Basketball League: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ηρακλής και Μύκονος - Μαρούσι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved