Greek Basketball League: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ηρακλής και Μύκονος - Μαρούσι

Οnsports Τeam

Η 5η αγωνιστική της Greek Basketball League ολοκληρώνεται την Κυριακή (2/11) με δύο αναμετρήσεις.

Ολοκληρώνεται την Κυριακή (2/11) η 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στις 13:00 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στο ΣΕΦ, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 16:00, το Μαρούσι θα βρεθεί στο «Π. Χανιώτη» στην Μύκονο, ώστε να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα (ΕΡΤ2 Σπορ).

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ρεπό αυτή την αγωνιστική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Ολυμπιακός - Ηρακλής (ΕΡΤ2 Σπορ)

16:00 Μύκονος Betsson - Μαρούσι (ΕΡΤ2 Σπορ)