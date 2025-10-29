«Ρίχνει άγκυρα» στον Παναθηναϊκό ο Ντίνος Μήτογλου – Συμφωνία για τριετή ανανέωση

Onsports Team

Ο διεθνής πάουερ φόργουορντ… έδωσε τα χέρια με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να παραμείνει στο «τριφύλλι» ακόμη τρία χρόνια .

Σε μια ακόμη σπουδαία συμφωνία έφτασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Οι «πράσινοι» τα βρήκανμε τον Ντίνο Μήτογλου για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, μέχρι το 2029. Για τρία χρόνια ακόμη δηλαδή, «δένοντας» ένα πολύ σημαντικό… κομμάτι του ελληνικού κορμού στο ρόστερ.

Το συμβόλαιο του διεθνούς πάουερ φόργουορντ του «τριφυλλιού», ολοκληρωνόταν το 2026. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε ανύποπτο χρόνο είχε τονίσει πως ο Μήτογλου δε θα πάει πουθενά! Κάτι που το κάνει πράξη, καθώς έδωσε τα χέρια μαζί του για να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει φέρει απ’ τις ΗΠΑ τον Μακεδόνα φόργουορντ, έφυγε για ένα μικρό διάστημα στην Αρμάνι Μιλάνο και επέστρεψε το 2023 συνδυάζοντας την επιστροφή του με την επιστροφή των «πράσινων» στην κορυφή της Ευρώπης.

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος των ανανεώσεων συμβολαίων του «κορμού» στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος στέφθηκε με 100% επιτυχία απ’ την πλευρά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.