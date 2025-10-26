Ομάδες

Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ και Ουόκαπ κόντρα στη Μύκονο
Οnsports Τeam 26 Οκτωβρίου 2025, 11:34
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Ο Τόμας Γουόκαπ και ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα αγωνιστούν στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΑΟ Μυκόνου για την 4η αγωνιστική της GBL.

 

Χωρίς τους Τόμας Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αγώνα με την Μύκονο Betsson για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL (26/10, 13:00).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να ξεκουράσει τους δύο γκαρντ του πριν από την «διαβολοβδομάδα» στην EuroLeague, καθώς προέρχονται από τραυματισμό.

Απομένει να δούμε ποιος ακόμα ξένος από τους Νιλικίνα, Λι, Ουόρντ, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολ θα μείνει εκτός της 6άδας ξένων. 

 



