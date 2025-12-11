Ομάδες

«Αλώστε την Ευρώπη»: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 08:53
«Αλώστε την Ευρώπη»: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε όσα γράφουν τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Λουντογκόρετς, για την έκτη αγωνιστική του Europa League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:45 μ.μ. και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3 HD.

Ο Παναθηναϊκός, επίσης για την έκτη αγωνιστική του Europa League, υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν. Η αναμέτρηση αυτή θα ξεκινήσει στις 22:00 μ.μ. με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 5 HD και τον ΑΝΤ1.

Για το Conference League, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Τουρκία απέναντι στην πρωτοπόρο της διοργάνωσης Σαμσουνσπόρ. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 19:45 μ.μ., με κάλυψη από το Cosmote Sport 4 HD.

Διαβάστε ΕΔΩ τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της ημέρας.



