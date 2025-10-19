Ολυμπιακός: Με Φουρνιέ και Γουόκαπ κόντρα στον Πανιώνιο - Εκτός Ντόρσεϊ και Λι

Onsports Team

Οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο για την 3η αγωνιστική της GBL.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την ομάδα του Πανιωνίου για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL (13:00, ΕΡΤ2).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει και πάλι διαθέσιμους τους Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ, που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα, ενώ εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Σέιμπεν Λι και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο πρώτος έμεινε εκτός εξάδας ξένων μαζί με τον ανέτοιμο ΜακΚίσικ, ενώ ο Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί για λόγους ξεκούρασης, καθώς έχει πάρει ξαφνικά μεγάλο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια της Euroleague.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο: Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Νιλικίνα, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Πίτερς, Γουόρντ, Παπανικολάου.