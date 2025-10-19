Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Με Φουρνιέ και Γουόκαπ κόντρα στον Πανιώνιο - Εκτός Ντόρσεϊ και Λι
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 12:29
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Με Φουρνιέ και Γουόκαπ κόντρα στον Πανιώνιο - Εκτός Ντόρσεϊ και Λι

Οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο για την 3η αγωνιστική της GBL.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την ομάδα του Πανιωνίου για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL (13:00, ΕΡΤ2).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει και πάλι διαθέσιμους τους Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ, που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα, ενώ εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Σέιμπεν Λι και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο πρώτος έμεινε εκτός εξάδας ξένων μαζί με τον ανέτοιμο ΜακΚίσικ, ενώ ο Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί για λόγους ξεκούρασης, καθώς έχει πάρει ξαφνικά μεγάλο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια της Euroleague.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο: Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Νιλικίνα, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Πίτερς, Γουόρντ, Παπανικολάου.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Άρης - Παναθηναϊκός: Το πλάνο του Κόντη για τη μάχη της Θεσσαλονίκης
1 λεπτό πριν Άρης - Παναθηναϊκός: Το πλάνο του Κόντη για τη μάχη της Θεσσαλονίκης
AUTO MOTO
Formula 1: Για την ανατροπή του αιώνα ο Φερστάπεν μετά τους θριάμβους στο Τέξας - Ώρα και κανάλι
50 λεπτά πριν Formula 1: Για την ανατροπή του αιώνα ο Φερστάπεν μετά τους θριάμβους στο Τέξας - Ώρα και κανάλι
ΜΠΑΣΚΕΤ
Live Streaming Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός
1 ώρα πριν Live Streaming Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Live Streaming Τρίκαλα - Παναθηναϊκός
1 ώρα πριν Live Streaming Τρίκαλα - Παναθηναϊκός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της