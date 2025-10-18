GBL: Για το «3 στα 3» η ΑΕΚ, εκτός έδρας ΠΑΟΚ και Άρης – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Καρδίτσα με στόχο την τρίτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στην Greek Basketball League – Δύσκολες εκτός έδρας αποστολές έχουν ΠΑΟΚ και Άρης.

Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη GBL.

Η ΑΕΚ, η οποία είναι μια από τις τρεις ομάδες που μπήκαν με «2 στα 2» στο ελληνικό πρωτάθλημα φιλοξενεί την Καρδίτσα, η οποία είχε ρεπό την προηγούμενη εβδομάδα. Στην πρεμιέρα, πάντως, οι φιλοξενούμενοι είχαν πάρει μεγάλη νίκη κόντρα στον Άρη.

Ο τεχνικός της «Ένωσης», Ντράγκαν Σάκοτα, δήλωσε για τον αγώνα: «Το μυαλό μας πρέπει να… επιστρέψει στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Αντιμετωπίζουμε στο Γήπεδό μας μία ομάδα, που υπήρξε από τις ευχάριστες εκπλήξεις της περασμένης περιόδου. Η Καρδίτσα είναι και εφέτος όμως καλή ομάδα. Το δείχνει και στο BCL όπου αγωνίζεται. Την αντιμετωπίσαμε σ’ ένα φιλικό ματς πριν από καιρό, αλλά ήταν στο πλαίσιο προετοιμασίας. Δεν θα έχει το αυριανό ματς καμία σχέση με το ματς του τουρνουά της Γλυφάδας. Τα κίνητρα είναι διαφορετικά, η προετοιμασία ενός αγώνα πρωταθλήματος είναι διαφορετική. Με λίγα λόγια, η Καρδίτσα είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας σ’ αυτή τη φάση, μετά τους δύο που είναι πιο μπροστά απ’ όλους μας, και θέλει μεγάλη προσοχή. Πρέπει να δείξουμε σεβασμό στην Καρδίτσα για να φτάσουμε στο στόχο μας».

Μαρούσι και Άρης έχουν ξεκινήσει με δύο ήττες στην GBL και στον μεταξύ τους αγώνα θα διεκδικήσουν την πρώτη νίκη τους στο ελληνικό πρωτάθλημα την τρέχουσα σεζόν, ενώ ο Ηρακλής υποδέχεται στο Ιβανώφειο τη Μύκονο.

Στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία του σημερινού (18/10) προγράμματος, ο Προμηθέας φιλοξενεί στην Πάτρα τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες μετρούν από μία εντός έδρας νίκη και μία εκτός έδρας ήττα. Οι Αχαιοί θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα έδρας και να κάνουν το 2-1, την ώρα που ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναμένεται να προβάλει σθεναρή αντίσταση.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (18/10) στην GBL

16:00 ΑΕΚ – Καρδίτσα ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

17:00 Ηρακλής – Μύκονος ΕRT SPORTS 1

19:00 Μαρούσι – Άρης Betsson ΕRT SPORTS 2

19:00Προμηθέας – ΠΑΟΚ ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

