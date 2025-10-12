Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ από το ντέρμπι και ο Εβάν Φουρνιέ
Onsports Team 12 Οκτωβρίου 2025, 16:15
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ από το ντέρμπι και ο Εβάν Φουρνιέ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Οριστικά χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ θα αγωνιστεί η ομάδα του Πειραιά στο ντέρμπι του ΣΕΦ.

Με απουσίες θα γίνει το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα στην ποδοκνημική και προφυλάχθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, μιας και επέλεξε να τον αφήσει εκτός εξάδας ξένων του Ολυμπιακού στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν υπολογίζουν και στους Ουόκαπ, Έβανς και ΜακΚίσικ, ενώ οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν χωρίς τους Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού: Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Φρανκ Νιλικίνα



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγάλο ντέρμπι του ΣΕΦ
23 λεπτά πριν LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγάλο ντέρμπι του ΣΕΦ
BASKET LEAGUE
Περιστέρι – Μύκονος 89-83: Όρθιο το Περιστέρι και δύο στα δύο
46 λεπτά πριν Περιστέρι – Μύκονος 89-83: Όρθιο το Περιστέρι και δύο στα δύο
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Σε… αναμμένα κάρβουνα οι «κιτρινόμαυροι» για Γιόβιτς – Επιστρέφει με πρόβλημα από τη Σερβία
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Σε… αναμμένα κάρβουνα οι «κιτρινόμαυροι» για Γιόβιτς – Επιστρέφει με πρόβλημα από τη Σερβία
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Ανατροπή ο Ολυμπιακός Β’, νίκη και για Πανιώνιο
1 ώρα πριν Super League 2: Ανατροπή ο Ολυμπιακός Β’, νίκη και για Πανιώνιο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved