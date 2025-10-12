Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκ με Ναν για τους “πράσινους”
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 12 Οκτωβρίου 2025, 15:53
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκ με Ναν για τους “πράσινους”

Ο Αμερικανός του “τριφυλλιού” μένει εκτός του αποψινού ντέρμπι, λόγω προβλήματος στο γόνατο με τον Εργκίν Αταμάν να είναι αναγκασμένος να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. 

Με τους χειρότερους οιωνούς ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό η ημέρα του πρώτου “αιώνιου” ντέρμπι της σεζόν, καθώς ο Εργκίν Αταμάν δε μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν

Ο Αμερικανός του “τριφυλλιού” αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο γόνατο με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και το τεχνικό να αποφασίζει πως είναι προτιμότερο να προφυλαχθεί και να μείνει εκτός του αποψινού αγώνα. 

Έτσι, ο Εργκίν Αταμάν είναι αναγκασμένος να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και να αφήσει τον Ναν εκτός εξάδας για τον αγώνα του ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό. 

Εκτός της εξάδας ξένων έμεινε και ο Μάριους Γκριγκόνις, με αποτέλεσμα ο Εργκίν Αταμάν να έχει στη διάθεσή του την εξής 12άδα: Σορτς, Γκραντ, Σλούκας, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Ρογκαβόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Χολμς, Γιουρτσεβέν, Σαμοντούροβ.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγάλο ντέρμπι του ΣΕΦ
23 λεπτά πριν LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγάλο ντέρμπι του ΣΕΦ
BASKET LEAGUE
Περιστέρι – Μύκονος 89-83: Όρθιο το Περιστέρι και δύο στα δύο
46 λεπτά πριν Περιστέρι – Μύκονος 89-83: Όρθιο το Περιστέρι και δύο στα δύο
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Σε… αναμμένα κάρβουνα οι «κιτρινόμαυροι» για Γιόβιτς – Επιστρέφει με πρόβλημα από τη Σερβία
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Σε… αναμμένα κάρβουνα οι «κιτρινόμαυροι» για Γιόβιτς – Επιστρέφει με πρόβλημα από τη Σερβία
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Ανατροπή ο Ολυμπιακός Β’, νίκη και για Πανιώνιο
1 ώρα πριν Super League 2: Ανατροπή ο Ολυμπιακός Β’, νίκη και για Πανιώνιο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved