Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκ με Ναν για τους “πράσινους”

Ο Αμερικανός του “τριφυλλιού” μένει εκτός του αποψινού ντέρμπι, λόγω προβλήματος στο γόνατο με τον Εργκίν Αταμάν να είναι αναγκασμένος να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Με τους χειρότερους οιωνούς ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό η ημέρα του πρώτου “αιώνιου” ντέρμπι της σεζόν, καθώς ο Εργκίν Αταμάν δε μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός του “τριφυλλιού” αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο γόνατο με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και το τεχνικό να αποφασίζει πως είναι προτιμότερο να προφυλαχθεί και να μείνει εκτός του αποψινού αγώνα.

Έτσι, ο Εργκίν Αταμάν είναι αναγκασμένος να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και να αφήσει τον Ναν εκτός εξάδας για τον αγώνα του ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό.

Εκτός της εξάδας ξένων έμεινε και ο Μάριους Γκριγκόνις, με αποτέλεσμα ο Εργκίν Αταμάν να έχει στη διάθεσή του την εξής 12άδα: Σορτς, Γκραντ, Σλούκας, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Ρογκαβόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Χολμς, Γιουρτσεβέν, Σαμοντούροβ.