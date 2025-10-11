GBL: Ανοίγει η αυλαία με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ – Ηρακλής

INTIME SPORTS

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 2ης αγωνιστικής στη GBL, με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ – Ηρακλής, να ξεχωρίζει.

Εν μέσω του χάους που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ, η δράση συνεχίζεται στη Greek Basketball League. Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/10) περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει θα γίνει στο PAOK Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκίνησε με ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ενώ ο «γηραιός» επέστρεψε στη «μεγάλη» κατηγορία με εντός έδρας νίκη επί του Προμηθέα.

Η αυλαία ανοίγει (χρονικά) στο «Nick Galis Hall», όπου ο Άρης φιλοξενεί τον Κολοσσό, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Στην Πάτρα, κοντράρονται άλλες δύο ομάδες που αναζητούν το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα. Ο λόγος για τον Προμηθέα και το Μαρούσι.

