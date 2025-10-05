Ομάδες

Ολυμπιακός: Στην εξάδα των ξένων ο Νιλικίνα - Εκτός ο Φουρνιέ
Onsports Team 05 Οκτωβρίου 2025, 12:38
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα του στην Greek Basketball League έμεινε ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος γκαρντ δεν θα ενισχύσει το «συγκρότημα» του Γιώργου Μπαρτζώκα στην πρώτη του «μάχη» στο ελληνικό πρωτάθλημα, μια και αποφασίστηκε να μείνει εκτός της εξάδας των ξένων, ούτως ώστε να πάρει… ανάσες.

Αντίθετα, την πρώτη του παρουσία με τα ερυθρόλευκα αναμένεται να κάνει ο Φρανκ Νιλικίνα, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, αφού ο Γάλλος είναι μεταξύ των έξι παικτών που δηλώθηκαν από τους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής στο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στο Μαρούσι έχουν οι Λι, Ουόρντ, Πίτερς, Νιλικίνα, Μιλουτίνοφ και Χολ.



