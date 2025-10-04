Ζντοβτς: «Πάμε να κερδίσουμε, παίζουμε ίσως με την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης»

Onsports Team

Ο Σλοβένος προπονητής του ΠΑΟΚ μίλησε για την πρεμιέρα της ομάδας του στην GBL, που θα τη βρει αντιμέτωπη με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens.

Ο ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της GBL καλείται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR στην έδρα του. Μια υποχρέωση… εύκολη όπως τη χαρακτήρισε ο Γιούρι Ζντοβτς, γιατί δε χρειάζεται να δώσει κίνητρο στους παίκτες του. Τόνισε μάλιστα πως οι Θεσσαλονικείς δε θα κατέβουν με «λευκή πετσέτα», αλλά θα παίξουν για τη νίκη.

Αναλυτικά:

«Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα εύκολο παιχνίδι, όχι με την έννοια ότι θα πάμε με λευκή πετσέτα. Το αντίθετο μάλιστα. Πάμε εκεί για να κερδίσουμε το παιχνίδι, το οποίο όμως το χαρακτηρίζω εύκολο, γιατί δεν χρειάζεται να παρακινήσω επιπλέον τους παίκτες για να βρουν περισσότερα κίνητρα, πέρα από το γεγονός ότι παίζουμε με την καλύτερη ίσως ομάδα στην Ευρώπη. Και είναι πάντα καλό να βλέπεις την αντίδραση των παικτών σου με έναν τέτοιο αντίπαλο.

Μου αρέσει να λέω ότι ο αντίπαλος μπορεί να έχει πολύ περισσότερους παίκτες από εμάς, αλλά μόνο πέντε παίζουν από αυτούς και μία μπάλα είναι στο γήπεδο. Αυτό είναι το μότο μου. Σε τέτoια παιχνίδια πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είμαστε όμως; Ίσως όχι, γιατί είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν, αλλά αυτό είναι κάτι που ισχύει για όλες τις ομάδες. Εμείς όμως είμαστε μία νέα ομάδα, ο αντίπαλός μας είναι με τον ίδιο προπονητή για τρίτη σεζόν, με πολλούς παίκτες που είναι μαζί αρκετά χρόνια. Και πάλι όμως, είναι ένα παιχνίδι που διαρκεί 40 λεπτά και εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διεκδικήσουμε τη νίκη».

Στη διάθεση Ζντοβτς είναι οι καλαθοσφαιριστές: Cleveland Melvin, Αντώνης Κόνιαρης, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, K.J. Jackson, Marvin Jones, Nίκος Περσίδης, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Stephen Brown, Γιώργος Φίλλιος, Ben Moore και Tomas Dimsa.