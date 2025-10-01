Ομάδες

GBL: Με 6+2 ξένους το νέο πρωτάθλημα
Οnsports Τeam 01 Οκτωβρίου 2025, 17:34
BASKET LEAGUE

GBL: Με 6+2 ξένους το νέο πρωτάθλημα

Αύξηση στους ξένους που θα μπορούν να δηλώνουν στο ελληνικό ρόστερ οι ομάδες της GBL, αλλά όχι σε αυτούς που θα χρησιμοποιούν.

Μια αναμενόμενη απόφαση επισημοποιήθηκε σήμερα (1/10), καθώς έγινε γνωστό πως από τη νέα σεζόν που ξεκινά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, θα μπορούν να δηλώνονται οκτώ παίκτες στα ρόστερ των ομάδων της GBL.

Μέχρι φέτος ίσχυε το 6+1, δηλαδή κάθε ομάδα δήλωνε επτά παίκτες στο πρωτάθλημα, αλλά μπορούσαν να αγωνιστούν οι έξι σε κάθε ματς.

Πλέον οι ομάδες θα έχουν την ευχέρεια να δηλώσουν οκτώ παίκτες, αλλά και πάλι στην τελική 12άδα κάθε αγώνα θα παίζουν μόνο οι έξι από αυτούς.

Παράλληλα, ορίστηκαν οι τιμές για τα παράβολα δήλωσης για τον έβδομο ξένο σε 5.000 ευρώ και για τον όγδοο ξένο σε 20.000 ευρώ.

Τέλος, παρότι οι διαιτησίες των τελευταίων ετών είναι από αστείες έως τραγικές, με πολλές ομάδες να έχουν εκφράσει μεγάλα παράπονα, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (11-2) να αυξηθεί κατά 20% η αμοιβή των διαιτητών ανά αγώνα!



