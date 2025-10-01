GBL: Νέα χορηγική συμφωνία για το Περιστέρι

Οnsports team

Το Περιστέρι, λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ στη GBL, ανακοίνωσε ακόμα μια χορηγική συμφωνία.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι

«Η Extra Assistance, ηγετική δύναμη στον τομέα της οδικής βοήθειας και της υποστήριξης οδηγών, θα είναι Επίσημος Χορηγός της ΚΑΕ Περιστέρι από τη νέα αγωνιστική σεζόν (2025-2026).

Η νέα αυτή συνεργασία εγκαινιάζει μια πολλά υποσχόμενη συμμαχία, με κοινό όραμα την προαγωγή του αθλητισμού, την ανάδειξη των αξιών της ομαδικότητας και της αλληλοϋποστήριξης.

Προφίλ Εταιρείας – Extra Assistance

Η Extra Assistance είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της οδικής βοήθειας και της υποστήριξης οδηγών στην Ελλάδα. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, προσφέρει αξιόπιστες και άμεσες λύσεις σε κάθε ανάγκη μετακίνησης, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο.

Βασική αποστολή της εταιρείας είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα στον οδηγό, εξασφαλίζοντας ασφάλεια, σιγουριά και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν οδική βοήθεια και ρυμούλκηση οχημάτων, τεχνική υποστήριξη επί τόπου, μεταφορά επιβατών σε περίπτωση βλάβης, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις υποστήριξης για εταιρικούς στόλους.

Με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και σύγχρονα κέντρα επικοινωνίας, η Extra Assistance συνδυάζει τεχνογνωσία, καινοτομία και αφοσίωση στον πελάτη. Η φιλοσοφία της στηρίζεται σε αξίες όπως η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα και η συνεχής βελτίωση, με στόχο να προσφέρει κορυφαίο επίπεδο υπηρεσιών και να καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με κάθε συνεργάτη και πελάτη.

Με σύνθημα «Η Ο.. δική σας Βοήθεια», η Extra Assistance συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογία, ανθρώπους και υποδομές, παραμένοντας πρωτοπόρος στον κλάδο της».