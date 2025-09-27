Super Cup: Διοργάνωση φιάσκο και κατάκτηση Ολυμπιακού

Onsports Team

Σε μια διοργάνωση χωρίς την παραμικρή αίγλη, σε έναν αγώνα που θύμιζε τουρνουά προετοιμασίας, οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το τρόπαιο επικρατώντας 92-83.

Η αποτυχημένη διοργάνωση του Super Cup στη Ρόδο, ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να κατακτά το τρόπαιο. Όπως ακριβώς αναμενόταν, καθώς ήταν το απόλυτο φαβορί. Ο Προμηθέας χωρίς τον Καραγιαννίδη που κρίθηκε σκόπιμο να μην αγωνιστεί καθώς ανήκει στους Πειραιώτες, αντιστάθηκε όσο μπορούσε (92-83).

Όλα αυτά μπροστά σε μόλις 1.000 θεατές που βρέθηκαν στις εξέδρες. Με τους φιλάθλους της Ρόδου να… γυρίζουν την πλάτη στη διοργάνωση, κάτι που σαφώς πρέπει να προβληματίσει έντονα τον ΕΣΑΚΕ.

Ο Ντόρσεϊ είχε 23 πόντους, με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 16. Από 11 είχαν Γουόκαπ και Χολ. Για τους ηττημένους, 17 είχε ο Μπαζίνας, 14 ο ΜακΚάλουμ και ο Παούλικαπ, ενώ 11 πρόσθεσε ο Γκρέι.

Το ματς άρχισε με τον Ολυμπιακό να κάνει σερί και να παίρνει σημαντικές διαφορές από το πρώτο δεκάλεπτο. Οι Πατρινοί εκμεταλλευόμενοι το rotation του Μπαρτζώκα, διατήρησαν μια κάποια επαφή με το σκορ και στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου μείωσαν σε μονοψήφια διαφορά.

Η απόσταση μειώθηκε μέχρι και τους 4 πόντους, με τον ΜακΚάλουμ μάλιστα να αποσύρεται λόγω τραυματισμού. Από το 78-74 με 6-0 σερί έγινε το 84-74 στο 38’, όταν και ουσιαστικά κρίθηκε το ματς για να φτάσει στο τελικό 92-83.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 49-36, 70-53, 92-83

