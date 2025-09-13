Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαριστήρια ανακοίνωση για τα παιδιά που βοήθησαν στην προετοιμασία
Onsports Team 13 Σεπτεμβρίου 2025, 19:46
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαριστήρια ανακοίνωση για τα παιδιά που βοήθησαν στην προετοιμασία

Το «τριφύλλι» ευχαρίστησε Μουράτο, Τέιλορ, Γεώργα, αλλά και τους αθλητές της ακαδημίας, Παπανικολάου και Κιζίλ, για τη συμμετοχή τους στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.

Με 7 παίκτες να συνεχίζουν στο Eurobasket, τον Χουάντσο Εργνανγκόμεθ να μην έχει ενσωματωθεί ακόμη λόγω των υποχρεώσεων που είχε με την Ισπανία, τον Λεσόρ να κάνει πρόγραμμα αποκατάστασης, ήταν λίγοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR που μπορούσαν να προπονηθούν τις προηγούμενες μέρες.

Έτσι, στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που διεξήχθη στο Telekom Center Athens, πήραν μέρος και βοήθησαν στην καλύτερη δουλειά, οι Μουράτος, Τέιλορ, Γεώργας, καθώς και οι Παπανικολάου, Κιζίλ, από την PAO BC Academy.

Η «πράσινη» ΚΑΕ τους ευχαρίστησε με μια ανακοίνωση που αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα ήθελε να ευχαριστήσει τους Βασίλη Μουράτο, Ράιαν Τέιλορ, Χρήστο Γεώργα καθώς και τους αθλητές της PAO BC Academy, Θοδωρή Παπανικολάου και Γιάννη Κιζίλ για τη συμμετοχή και τη συνεισφορά τους στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας μας, που έλαβε χώρα στο Telekom Center Athens».

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο ο Ολυμπιακός, επέστρεψε στις νίκες ο Άρης
35 λεπτά πριν Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο ο Ολυμπιακός, επέστρεψε στις νίκες ο Άρης
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ίωση ο Χολμς, δεν ταξιδεύει με το πρώτο γκρουπ για Αυστραλία
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ίωση ο Χολμς, δεν ταξιδεύει με το πρώτο γκρουπ για Αυστραλία
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Νίκες για Καλαμάτα και Athens Kallithea στην πρεμιέρα
2 ώρες πριν Super League 2: Νίκες για Καλαμάτα και Athens Kallithea στην πρεμιέρα
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός – Βόλος 1-2: Σπουδαίο «διπλό» και πρώτοι βαθμοί για τους Βολιώτες
2 ώρες πριν Παναιτωλικός – Βόλος 1-2: Σπουδαίο «διπλό» και πρώτοι βαθμοί για τους Βολιώτες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved