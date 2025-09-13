Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαριστήρια ανακοίνωση για τα παιδιά που βοήθησαν στην προετοιμασία

Onsports Team

Το «τριφύλλι» ευχαρίστησε Μουράτο, Τέιλορ, Γεώργα, αλλά και τους αθλητές της ακαδημίας, Παπανικολάου και Κιζίλ, για τη συμμετοχή τους στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.

Με 7 παίκτες να συνεχίζουν στο Eurobasket, τον Χουάντσο Εργνανγκόμεθ να μην έχει ενσωματωθεί ακόμη λόγω των υποχρεώσεων που είχε με την Ισπανία, τον Λεσόρ να κάνει πρόγραμμα αποκατάστασης, ήταν λίγοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR που μπορούσαν να προπονηθούν τις προηγούμενες μέρες.

Έτσι, στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που διεξήχθη στο Telekom Center Athens, πήραν μέρος και βοήθησαν στην καλύτερη δουλειά, οι Μουράτος, Τέιλορ, Γεώργας, καθώς και οι Παπανικολάου, Κιζίλ, από την PAO BC Academy.

Η «πράσινη» ΚΑΕ τους ευχαρίστησε με μια ανακοίνωση που αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα ήθελε να ευχαριστήσει τους Βασίλη Μουράτο, Ράιαν Τέιλορ, Χρήστο Γεώργα καθώς και τους αθλητές της PAO BC Academy, Θοδωρή Παπανικολάου και Γιάννη Κιζίλ για τη συμμετοχή και τη συνεισφορά τους στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας μας, που έλαβε χώρα στο Telekom Center Athens».