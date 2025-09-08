Βίκος Cola & Προμηθέας Πάτρας: Επίσημος Ονομαστικός Χορηγός για 2η Χρονιά

Οnsports Τeam

Η Βίκος Cola και η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ανακοινώνουν με χαρά την ανανέωση της χορηγικής τους συνεργασίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παραμένοντας ο Μεγάλος και Ονομαστικός Χορηγός του συλλόγου επισφραγίζοντας τη δυναμική αυτή συνεργασία.

Η σύμπραξη αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων για τη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού και της τοπικής κοινωνίας.

Με τη συνέχιση αυτή, η Βίκος Cola ενισχύει ενεργά τον αθλητισμό στην Πάτρα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τους τοπικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι επωφελούνται από την αυξημένη δυναμική και την προβολή που φέρνει μια ομάδα με ισχυρή παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.

Ο Αντιπρόεδρος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, κ. Κωνσταντίνος Σεπετάς, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας με τη Βίκος Cola. Ενώνουμε ξανά τις δυνάμεις μας με μία ομάδα που εκπροσωπεί επάξια την περιφέρεια και τον αθλητισμό, ενισχύοντας τους δεσμούς μας με την τοπική κοινωνία και συμβάλλοντας με συνέπεια τόσο στις αγωνιστικές επιτυχίες όσο και στην περιφερειακή ανάπτυξη».