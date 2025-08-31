Φιλική ήττα από τη Βιλερμπάν για τον ΠΑΟΚ

Onsports team

Μολονότι διεκδίκησε τη νίκη ως το φινάλε, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε (69-77) από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία, στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι που έδωσε, από την έναρξη της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν.

Ματς στο οποίο ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε τις απουσίες των Μάρβιν Τζόουνς, Αντώνη Κόνιαρη, Θοδωρή Ζάρα (σ.σ. έμειναν και οι τρεις στη Θεσσαλονίκη).

Ο Γιούρι Ζντοβτς ξεκίνησε τον αγώνα με τους Μπράουν Ντίμσα, Περσίδη, Μέλβιν, Μουρ. H Βιλερμπάν προηγήθηκε 9-4 στο 5ο λεπτό, για να έρθει ο Μέλβιν με τρίποντο και φάουλ να ισοφαρίσει 12-12 (7’15’’). Με καλάθι του Ιατρίδη ο ΠΑΟΚ πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα (12-14) και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +3 (18-21).

Ο Τζάκσον πήρε το σκυτάλη στο σκοράρισμα από τον Μέλβιν και έδωσε προβάδισμα 7 πόντων (18-25) στον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (11’). Ο Αμερικανός γκαρντ χρεώθηκε με το τρίτο του φάουλ πολύ νωρίς (12’30’’), με τη Βιλερμπάν να φέρνει και πάλι το παιχνίδι στα ίσια (25-25 στο 13’). Ο ΠΑΟΚ με τον Μουρ να φτάνει τους 8 πόντους, πήρε ξανά το προβάδισμα (29-31 στο 15’), με το παιχνίδι να πηγαίνει πόντο-πόντο ως τη λήξη του ημιχρόνου (36-35).

Αν και ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου (36-39), η Βιλερμπάν προηγήθηκε στο 25’ με 47-41 και στο 28’

57-44. Με τρίποντο του Μουρ (που έφτασε τους 13 πόντους), ο «Δικέφαλος» μείωσε στους 7 (59-52) στη λήξη της τρίτης περιόδου.

Με συνεχόμενους πόντους από τους Ντίμσα, Μέλβιν, ο ΠΑΟΚ μείωσε τη διαφορά στους 4 (63-59) στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (32’30’’) και σε αυτά περίπου τα επίπεδα διατηρήθηκε ως το τέλος του αγώνα. Ο Μουρ έγινε ο πρώτος παίκτης που ξεπέρασε τους 20 πόντους και μείωσε 72-69 (στο 38’20’’), αλλά αποβλήθηκε με 5 φάουλ και η προσπάθεια των «ασπρόμαυρων» να πάρουν τη νίκη έμεινε εκεί.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 36-35, 59-52, 77-69

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ: Σελτζαας 6 (2), Αταμνα 6, Χάρισον 13, Αγίντσα 11 (1), Μάσα 2, Τζάκσον 2, Ντ Κολό, Εντιαγέ 7 (1), Γουότσον 14 (1), Βοτιέ 12.

ΠΑΟΚ: Μέλβιν 16 (1), Σλαφτσάκης 4, Τζάκσον 6, Περσίδης, Ιατρίδης 5 (1), Μπράουν 7, Φίλλιος, Μουρ 22 (1), Μανθόπουλος, Ντίμσα 9 (2).