Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άρης: Πρόβλημα με Κουλμπόκα
Onsports team 30 Αυγούστου 2025, 05:13
BASKET LEAGUE

Άρης: Πρόβλημα με Κουλμπόκα

Χωρίς τον Αρνόλντας Κουλμπόκα θα ενταχθεί σε διαδικασία φιλικών αναμετρήσεων ο Άρης.

Ο Λιθουανός φόργουορντ υπέστη τράβηγμα στον λαγονοψοΐτη, γεγονός που θα του στερήσει την παρουσία στο πρώτο -από την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική σεζόν- τεστ που θα δώσουν οι «κιτρινόμαυροι», στο Αλεξάνδρειο το Σαββάτο (30/08), με αντίπαλο τα Τρίκαλα. Αγώνας ο οποίος θα είναι προπονητικού χαρακτήρα, αναμένεται να μην κρατηθεί στη διάρκειά του σκορ και ορίστηκε να αρχίσει στις 19:00.

Ο Κουλμπόκα θα λείψει και από την επόμενη δοκιμασία που έχουν οι Θεσσαλονικείς, επίσης, στο «Nick Galis Hall», κεκλεισμένων των θυρών, κόντρα στην TFT Mozzard (3/9).

Μετά τα δύο, εντός των τειχών, τεστ ο Άρης, υπενθυμίζεται, θα ταξιδέψει στο Μονακό για φιλικές μάχες με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (8-9/9). Με την επιστροφή του σε ελληνικό έδαφος θα συμμετέχει στο τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης» (11-14/9), το οποίο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» (19-21/9) που διοργανώνει το Περιστέρι. Ο κύκλος των φιλικών αναμετρήσεών του θα κλείσει με, εκτός έδρας, παιχνίδι απέναντι στην Καρδίτσα (26/9).



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Άρης: Πρόβλημα με Κουλμπόκα
2 ώρες πριν Άρης: Πρόβλημα με Κουλμπόκα
BASKET LEAGUE
Περιστέρι: Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον ΒΙΚΟ Falcons Ιωαννίνων
4 ώρες πριν Περιστέρι: Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον ΒΙΚΟ Falcons Ιωαννίνων
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Ο Πετρούσεφ έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του κι αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο
7 ώρες πριν Eurobasket 2025: Ο Πετρούσεφ έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του κι αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Νίκη στο… ρελαντί και «2 στα 2»
7 ώρες πριν Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Νίκη στο… ρελαντί και «2 στα 2»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved