Περιστέρι: Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον ΒΙΚΟ Falcons Ιωαννίνων

PERISTERI BC

Οnsports Τeam

Το πρώτο φιλικό παιχνίδι για τη νέα αγωνιστική περίοδο δίνει το Περιστέρι το Σάββατο (30/8, 13:15) με αντίπαλο την ομάδα ΒΙΚΟΣ Falcons Ιωαννίνων, που αγωνίζεται στην Elite League.

Με το συγκεκριμένο φιλικό ολοκληρώνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Οι «κυανοκίτρινοι» δούλεψαν σκληρά όλη την εβδομάδα στο Νέο Κλειστό Ιωαννίνων δίνοντας έμφαση στην τακτική, αλλά και τη φυσική κατάσταση και το Σάββατο (30/8) με το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα ολοκληρώνεται η σκληρή δουλειά στα Γιάννενα και η αποστολή του Περιστερίου θα επιστρέψει στη βάση της, προκειμένου να συνεχίσει την προετοιμασία της.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα για το κατά πόσο αφομοιώνεται η αγωνιστική φιλοσοφία που θέλει να περάσει ο προπονητής, για να αποδώσει η ομάδα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο παρκέ.