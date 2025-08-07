Ομάδες

Παναθηναϊκός: Φέρνει το ΝΒΑ στην EuroLeague, υπέγραψε ο Ρισόν Χολμς - Την Παρασκευή στην Αθήνα
07 Αυγούστου 2025
Παναθηναϊκός: Φέρνει το ΝΒΑ στην EuroLeague, υπέγραψε ο Ρισόν Χολμς - Την Παρασκευή στην Αθήνα

Οι «πράσινοι» ολοκληρώνουν την σπουδαία μεταγραφή του ΝΒΑer και φέρνουν στην Ευρώπη έναν σπουδαίο αθλητή που θα δώσει πολλές βοήθειες στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του πρόσφερε ο Παναθηναϊκός AKTOR, έβαλε ο Ρισόν Χολμς! Ο σπουδαίος 31χρονος NBAer, μετά από σχεδόν δεκαετή καριέρα στο «μαγικό κόσμο», αποφάσισε να αφήσει τις ΗΠΑ και να φορέσει τη φανέλα με τα επτά αστέρια.

Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι για 1+1 χρόνια, με τον πρώην άσο των Ουίζαρντς να φτάνει στην Ελλάδα την Παρασκευή (8/8) στις 20:30. Προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της συμφωνίας, με τις ιατρικές εξετάσεις και την ανακοίνωση απόκτησής του.

Ο δυναμικός σέντερ έχει ύψος 2.06 και διακρίνεται για την αθλητικότητά του. Ικανότατος σε άμυνα και επίθεση, με εξαιρετική στατιστική στα χρόνια που αγωνίστηκε στο ΝΒΑ, αποτελεί πολυτέλεια για την EuroLeague. Ειδικά όταν έρχεται να προστεθεί σε μια θέση όπου ήδη υπάρχει ο Ματίας Λεσόρ.

Είναι σαφώς η σπουδαιότερη μεταγραφή του καλοκαιριού, αναφορικά με τους Αμερικανούς που αποφάσισαν να αφήσουν τις ΗΠΑ για να μετακομίσουν στην EuroLeague.



