Παναθηναϊκός AKTOR: Sold out σε 10 ώρες για τον αγώνα γιορτή των Πρωταθλητών Ευρώπης

Εξαφανίστηκαν μέσα σε 10 ώρες τα εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα του «τριφυλλιού» με τους «κίτρινους», για τα ημιτελικά της Basket League.

Είναι ο πρώτος εντός έδρας αγώνας του Παναθηναϊκού AKTOR, μετά τη στέψη του σε Πρωταθλητή Ευρώπη, για έβδομη φορά στην ιστορία.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κόσμος θα δώσει βροντερό «παρών» στο ΟΑΚΑ για να αποθεώσει τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του, οι οποίοι έραψαν στο Βερολίνο το έβδομο αστέρι!

Επί της ουσίας αποτελεί μια συνέχεια του πάρτι που έχουν στήσει οι οπαδοί του «τριφυλλιού» από το βράδυ της Κυριακής, πανηγυρίζοντας την τεράστια επιτυχία της αγαπημένης τους ομάδας.

SOLD OUR IN 10 HOURS ?☘️



Each of the seats at OAKA has been filled thanks to your willingness to be there and cheer for our champions!



THANK YOU #PAOFans ?#WeTheGreens #paobcaktor #7thStar pic.twitter.com/G1NUTn2vJK