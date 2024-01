Παναθηναϊκός AKTOR: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Μπαλτσερόφσκι

Onsports Team

Από νωρίς την Κυριακή ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι χρειάστηκε να πάει στο «ΥΓΕΙΑ», λόγω έντονων πόνων που τον ταλαιπώρησαν στην κοιλιακή χώρα. Ο Πολωνός σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε πως πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση. Κάτι που έγινε.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ, ο παίκτης που προφανώς δεν αγωνίστηκε κόντρα στο Λαύριο, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αφαίρεσης σκωληκοειδίτιδας, για να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και του δημιούργησε έντονους πόνους.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR του ευχήθηκε περαστικά με τους «πράσινους» να αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι υποβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο ΥΓΕΙΑ σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα. Get well soon Aleksander».

Πλέον, μένει να φανεί το διάστημα που θα απουσιάσει ο Πολωνός απ’ τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.