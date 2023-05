Το πρόγραμμα των ημιτελικών Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Περιστέρι

Onsports Team

Η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού για τα playoffs της Euroleague, με την πρόκριση στο Final Four του Κάουανς επί της Φενέρμπαχτσε, σημαίνει και την επιστροφή στη δράση και για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη (10/5) το αναλυτικό πρόγραμμα των δύο ημιτελικών σειρών Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Περιστέρι. Η πρώτη θα ξεκινήσει το ερχόμενο Σάββατο (13/5) στο ΣΕΦ, ενώ η δεύτερη την ερχόμενη Δευτέρα (15/5) στο ΟΑΚΑ.

Θυμίζουμε πως το εισιτήριο για τον τελικό θα το πάρουν οι ομάδες που θα φτάσουν στις 3 νίκες (best of five).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ημιτελικών της Basket League:

BASKET LEAGUE Β ’ ΦΑΣΗ PLAY OFFS - 1 ος Α Γ Ω Ν Α Σ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-5-2023 ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ TV ΣΕΦ 19.15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ mateco ΕΡΤ-3 ΔΕΥΤΕΡΑ 15-5-2023 ΟΑΚΑ 15.45 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin ΕΡΤ-3

BASKET LEAGUE Β’ ΦΑΣΗ PLAY OFFS - 2ος Α Γ Ω Ν Α Σ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-5-2023 ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ TV Κ.Γ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 19.15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΕΡΤ-3 ΠΕΜΠΤΗ 25-5-2023 PAOK SPORTS ARENA 19.15 ΠΑΟΚ mateco - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ-3

BASKET LEAGUE Β ’ ΦΑΣΗ PLAY OFFS - 3ος Α Γ Ω Ν Α Σ ΤΡΙΤΗ 23-5-2023 ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ TV ΟΑΚΑ 19.15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin ΕΡΤ-3 ΚΥΡΙΑΚΗ 28-5-2023 ΣΕΦ 19.15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ mateco ΕΡΤ-3

BASKET LEAGUE Β’ ΦΑΣΗ PLAY OFFS - 4ος Α Γ Ω Ν Α Σ (εφ’ όσον χρειασθεί) ΣΑΒΒΑΤΟ 27-5-2023 ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ TV Κ.Γ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 19.15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΕΡΤ-3 ΤΕΤΑΡΤΗ 31-5-2023 PAOK SPORTS ARENA 19.15 ΠΑΟΚ mateco – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ-3