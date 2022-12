25ο All Star Game: Η κορύφωση της γιορτής του μπάσκετ - Οι διαγωνισμοί καρφωμάτων και τριπόντων

Onsports Team

Η Γιορτή του Μπάσκετ κορυφώνεται σήμερα στο ΟΑΚΑ με την διεξαγωγή της δεύτερης και τελευταίας ημέρας του 25ου All Star Game, των Βραβεύσεων των Κορυφαίων Αθλητών των 30 ετών του ΕΣΑΚΕ και του Επαγγελματικού Μπάσκετ και του Κεντρικού Αγώνα Team Vezenkov – Team Papagiannis, με τη συμμετοχή των καλυτέρων Ελλήνων και Ξένων Αθλητών της Basket League.

Ασφαλώς η δράση θα αρχίσει από νωρίς το πρωί, στον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ με την διεξαγωγή των τουρνουά «3 on 3» και «ένας εναντίον ενός» και την λειτουργία του Basket Village.

Όλο το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας του 25ου All Star Game:

09:00-13:00: Δεύτερη ημέρα των τουρνουά 3 on 3 και 1 on 1 με την ονομασία FUN & BE ALL STAR, στο οποίο μπορούν να παίξουν και να διασκεδάσουν οι φίλες και οι φίλοι της «πορτοκαλί θεάς» στον χώρο κατά μήκος του «Τείχους των Εθνών» στο ΟΑΚΑ.

10:00-17:00: Δεύτερη ημέρα λειτουργίας του Basket Village πλησίον του «Τείχους των Εθνών»

13:00: Έναρξη Συναυλίας FY στο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Γκάλης».

O FY είναι ο most popular artist της ελληνικής rap/ trap σκηνής, με διαδοχικά no1 singles που μετρούν εκατομμύρια digital streams και YouTube views και γίνονται πάντα top trend και viral. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς καλλιτέχνες, ξεχωρίζοντας για τον «φρέσκο» και μοντέρνο ήχο του, με τα τραγούδια και τις συνεργασίες του να έχουν γίνει πολυπλατινένια, πλατινένια και χρυσά σε ψηφιακές πωλήσεις.

Παράλληλα, έχει αποσπάσει το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου (Mad VMA 2019), κάνει δεκάδες sold out live εμφανίσεις και έχει παρουσιάσει μοναδικά acts σε μεγάλα μουσικά events, όπως τα Mad VMA, το MadWalk, η Ημέρα Θετικής Ενέργειας και η μεγαλειώδης συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού και του 50 Cent στο ΟΑΚΑ.

13:35: Έναρξη Βραβεύσεων των 30 Κορυφαίων των 30 ετών του ΕΣΑΚΕ και του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος στο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Γκάλης»

14:00: Dj Set Πέτρος Τριανταφύλλου

14:25: Παρουσίαση Παικτών του Κεντρικού Αγώνα και των Διαγωνισμών του 25ου All Star Game 14:33: Διαγωνισμός Τριπόντων

14:55: Έναρξη Κεντρικού Αγώνα 25ου All Star Game στο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Γκάλης»

15:31: Διαγωνισμός Καρφωμάτων

16:45: Βράβευση MVP και Τελετή Λήξης

Το μήνυμα Παπαγιάννη, Παπανικολάου

Ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιώργος Παπαγιάννης δίνουν το σύνθημα προκειμένου οι φίλοι του μπάσκετ και όχι μόνο, να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη γιορτή του αγαπημένου μας αθλήματος. Το 25ο All Star Game!

Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Το Ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Γκάλης» ανοίγει τις πύλες του, ώστε να φιλοξενήσει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, το 25ο All Star Game, το διήμερο 17 και 18 Δεκεμβρίου. Πλούσιο θέαμα και πολλές εκπλήξεις περιμένουν μικρούς και μεγάλους που θα κατακλύσουν τις εξέδρες με αποκορύφωμα το… μενού της Κυριακής (18/12). Εκεί ο ΕΣΑΚΕ θα βραβεύσει τους 30 κορυφαίους Έλληνες και ξένους παίκτες όπως τους ανέδειξε ο κόσμος και τους δύο κορυφαίους προπονητές στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος.

Θ’ ακολουθήσουν οι διαγωνισμοί τριπόντων και καρφωμάτων και φυσικά ο αγώνας των κορυφαίων Ελλήνων και ξένων παικτών της φετινής Basket League. Ένα μοναδικό show και πολύ μπάσκετ περιμένει τον κόσμο που θα βρεθεί στις εξέδρες του κλειστού του ΟΑΚΑ «Νίκος Γκάλης».

Το σύνθημα για τη συμμετοχή στη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ έδωσαν και οι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» Κώστας Παπανικολάου, τόνισε: «Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ επιστρέφει και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που θα δώσουμε το «παρών» σε αυτή! Και όταν λέω όλοι, δεν εννοώ μόνο τους παίκτες, αλλά και τους φιλάθλους που ελπίζω να βρεθούν μαζικά στις εξέδρες! Είναι μια ευκαιρία για εκείνους να απολαύσουν και να διασκεδάσουν παρέα με τους αγαπημένους τους παίκτες, αλλά και για εμάς να χαλαρώσουμε από το φορτωμένο αγωνιστικό μας πρόγραμμα και να χαρούμε χωρίς άγχος το αγαπημένο μας άθλημα! Είμαι σίγουρος πως όλοι μας, τόσο η διοργανώτρια αρχή, όσο και όλοι όσοι λάβουμε μέρος θα δώσουμε στο All Star τον καλύτερό μας εαυτό! Σας περιμένουμε κοντά μας!».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του «τριφυλλιού» Γιώργος Παπαγιάννης έστειλε το δικό του μήνυμα για την παρουσία του κόσμου στο ΟΑΚΑ λέγοντας: «Το All Star Game είναι μια γιορτή για το μπάσκετ. Ευχόμαστε να έρθει ο κόσμος και να απολαύσει ένα ξεχωριστό διήμερο στο ΟΑΚΑ».

Δείτε στη photo gallery τις συνθέσεις των ομάδων και τους συμμετέχοντας στους διαγωνισμούς καρφωμάτων και τριπόντων.