Formula 1: Η ιστορία λέει ότι το σπορ αλλάζει μόνο μετά το ατύχημα

Οι δηλώσεις του Lando Norris άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για την ασφάλεια στη Formula 1 και η ιστορία του Nürburgring το 1976 θυμίζει ότι το σπορ συνήθως ξυπνά μόνο μετά την τραγωδία.

Η Formula 1 -μαζί με το MotoGP- είναι το πιο γρήγορο και ταυτόχρονα πολυδιαφημισμένο σπορ στον κόσμο και ίσως το μόνο όπου η διαφορά ανάμεσα στη δόξα και την καταστροφή μπορεί να μετρηθεί σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο εναρκτήριος αγώνας μάλιστα στο GP της Μελβούρνης, που έβγαλε θριαμβευτικά νικήτρια της Mercedes, George Russell και Kimi Antonelli να κάνουν το 1-2 δείχνοντας στην πολυδιαφημισμένη Ferrari ότι έχει ακόμα δρόμο αν θέλει να χτυπήσει τίτλο, μπορεί να μην είχε κάποιο απρόοπτο, αλλά μία δήλωση που σηκώνει μεγάλη συζήτηση.

Όταν, λοιπόν, ένας πρωταθλητής (πέρσι με την McLaren) όπως ο Lando Norris υποστηρίζει ότι η νέα εποχή συστήματος κανονισμών και κινητήρων στα μονοθέσια ότι «περιμένουμε απλά να γίνει ένα μεγάλο ατύχημα», δεν πρόκειται απλώς για μια αυθόρμητη δήλωση μετά από έναν χαοτικό αγώνα, αλλά μια σαφή προειδοποίηση.

Όσοι παρακολούθησαν ολόκληρη την πρεμιέρα του Grand Prix της Αυστραλίας σίγουρα διαπίστωσαν ότι η νέα εποχή της Formula 1 θα έχει αρκετό θέαμα, προσπεράσματα και ανατροπές, λες και είναι σκηνοθετημένο όπως το φινάλε του F1: The Movie με τον Brad Pitt, και όχι βάσει των δυνατοτήτων ομάδων-οδηγών και της ιδιαιτερότητας κάθε πίστας.

Όμως πίσω από το θέαμα, οι οδηγοί αρχίζουν να βλέπουν κάτι πιο ανησυχητικό: ένα σύστημα κανονισμών που δημιουργεί τεχνητές διαφορές ταχύτητας μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ο ίδιος ο Norris το περιέγραψε όσο πιο ωμά γίνεται. Αν ένα μονοθέσιο βρίσκεται σε super clipping και το άλλο ενεργοποιεί boost mode, η διαφορά ταχύτητας μπορεί να εκτοξευτεί στα 30, 40 ή ακόμη και 50 χιλιόμετρα την ώρα κάτι που σημαίνει ότι σε μια ευθεία μπορεί να μεταφραστεί σε ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα. Την ίδια ώρα όμως, τόνισε, ότι σε μια μάχη με μονοθέσια κολλημένα μεταξύ τους, μπορεί να γίνει κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Όπως για παράδειγμα να εκτοξευτεί κάποιο μονοθέσιο σε μεγάλο υψόμετρο, θέτοντας τη ζωή του πιλότου αρχικά, και των γύρω ανθρώπων σε κίνδυνο.

Και αυτό είναι το παράδοξο της σύγχρονης Formula 1. Όσο πιο τεχνολογικά προηγμένο γίνεται το άθλημα, τόσο περισσότερο εξαρτάται από περίπλοκους μηχανισμούς που οι πιλότοι δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο απόλυτα, με αποτέλεσμα οι αγώνες γίνονται πιο «τεχνητοί», όπως λένε οι ίδιοι οι οδηγοί. Μερικές φορές το παιχνίδι δεν παίζεται μόνο με το γκάζι και το φρένο, αλλά με το πώς και πότε το σύστημα αποφασίζει να δώσει την επιπλέον ισχύ.

Και εκεί ακριβώς αρχίζει η ανησυχία, καθώς η ιστορία της Formula 1 έχει γράψει επανειλημμένα το ίδιο σενάριο. Οι προειδοποιήσεις έρχονται πρώτες, αλλά οι αλλαγές έρχονται μόνο μετά το ατύχημα.

Το μάθημα του Nürburgring

Το πιο παραδείγματα είναι πολλά, πιο χαρακτηριστικό όλων όμως παραμένει το Nürburgring το 1976, τότε που ο Niki Lauda είχε προειδοποιήσει. Η πίστα ήταν υπερβολικά επικίνδυνη για τις καιρικές συνθήκες εκείνης της ημέρας, με τον Αυστριακό να προσπαθεί να μποϊκοτάρει την εκκίνηση, επιχειρώντας να πείσει τους υπόλοιπους οδηγούς να τον ακολουθήσουν. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έγινε πραγματικότητα, και η ιστορία είναι γνωστή.

Ο αγώνας ξεκίνησε και λίγους γύρους αργότερα, η Ferrari του Lauda τυλίχτηκε στις φλόγες σε ένα από τα πιο τρομακτικά ατυχήματα στην ιστορία του σπορ. Ο Αυστριακός επέζησε από θαύμα, με σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στους πνεύμονες και μόνο έτσι η Formula 1 υπέστη ένα αναγκαίο σοκ για να αρχίσει πραγματικά να παίρνει στα σοβαρά την ασφάλεια.

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει τεράστια βήματα προόδου. Από καλύτερα κράνη, το Halo, ασφαλέστερες πίστες μέχρι και πιο ανθεκτικά μονοθέσια. Παρά τις αλλαγές, όμως, η λογική του σπορ δεν άλλαξε ποτέ πλήρως.

Η F1 πάντα κινείται στο όριο και μερικές φορές το καταλαβαίνει μόνο όταν το ξεπεράσει.

Το ερώτημα που πάντα επιστρέφει

Η Formula 1 δεν θα πάψει ποτέ να είναι επικίνδυνη, όσο για αν έχουν βελτιωθεί τα μέτρα ασφαλείας των αγώνων. Αυτό είναι μέρος της φύσης της. Το ερώτημα όμως είναι άλλο: Πρέπει άραγε να περιμένουμε το επόμενο μεγάλο ατύχημα για πραγματοποιηθεί διόρθωση σε κάτι το οποίο φαίνεται ότι «μπάζει»;

Οι οδηγοί, που βρίσκονται μέσα στα cockpit, συχνά αντιλαμβάνονται πρώτοι πότε κάτι δεν λειτουργεί σωστά και όταν αρκετοί από αυτούς αρχίζουν να λένε το ίδιο πράγμα, από τον Max Verstappen μέχρι τον Lewis Hamilton και πιο πρόσφατα τον Lando Norris ίσως αξίζει να ακουστεί λίγο πιο προσεκτικά.

Διότι για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η Formula 1 μπορεί να είναι το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο, αλλά κανείς δεν θέλει να θυμηθεί ξανά γιατί γράφτηκαν οι πιο σημαντικοί κανόνες ασφαλείας της.