Formula 1: Νικητής στο sprint του Κατάρ ο Όσκαρ Πιάστρι
Onsports Team 29 Νοεμβρίου 2025, 16:52
AUTO MOTO

Formula 1: Νικητής στο sprint του Κατάρ ο Όσκαρ Πιάστρι

Μετά από τρεις μήνες πρωτιά για τον Αυστραλό πιλότο της McLaren, δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Νόρις, τέταρτος ο Φερστάπεν.

Απόλυτος κυρίαρχος στο sprint του GP του Κατάρ, ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός της McLaren χωρίς να απειληθεί καθόλου, τερμάτισε πρώτος και πήρε νίκη μετά από τρεις μήνες.

Δεύτερος ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, με τον Λάντο Νόρις (McLaren) να μένει τρίτος. Στην τέταρτη θέση ο χαμένος της υπόθεσης, Μαξ Φερστάπεν.

G67gfRLWsAAMvXd.jpg

Ο Νόρις «επιτέθηκε» στον Ράσελ για τη 2η θέση, αλλά δεν κατάφερε να τον περάσει. Μάλιστα οι δύο παραλίγο να ακουμπήσουν τους τροχούς τους.

Ο Πιάστρι με τη νίκη που πήρε στο sprint του Κατάρ, μείωσε στους 22 βαθμούς την απόσταση από τον Νόρις. Ο Φερστάπεν από την άλλη, είναι στο -25 από τον οδηγό της McLaren που προπορεύεται.



