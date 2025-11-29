WRC: Έγραψε ιστορία ο Οζιέ! Παγκόσμιος Πρωταθλητής για ένατη φορά – Ισοφάρισε τον θρυλικό Λεμπ

X / @OfficialWRC

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ εξασφάλισε τον φετινό τίτλο του WRC, ο οποίος είναι ο ένατος στην καριέρα του κι έγραψε ιστορία, καθώς ισοφάρισε τον θρυλικό συμπατριώτη του, Σεμπαστιάν Λεμπ!

Ο οδηγός της Toyota έκανε το καθοριστικό βήμα τίτλου στην προτελευταία ειδική του Rally της Σαουδικής Αραβίας κι από την έκτη ανέβηκε στην τρίτη θέση.

Κάπως έτσι ο Γάλλος με ένα προσεκτικό πέρασμα στην τελική Power Stage στέφθηκε για ένατη φορά στην καριέρα του Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος του συνοδηγού του, Βενσάν Λαντέ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ζουλιέν Ινγκρασιά στο τέλος του 2022.

Ο ομόλογος σου στην Toyota, Έλφιν Έβανς, βρέθηκε μόλις μια θέση πίσω από τον Οζιέ και μολονότι κέρδισε με τη σειρά του θέσεις, έμεινε πίσω από τον Γάλλο με αποτέλεσμα να χάσει τον τίτλο για μόλις τέσσερις βαθμούς, σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά φινάλε των τελευταίων ετών.

Νικητής του Rally της Σαουδικής Αραβίας αναδείχθηκε ο Τιερί Νεβίλ, ο οποίος δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε την περασμένη σεζόν.