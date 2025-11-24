Ομάδες

Η «εκρηκτική» εμφάνιση-έκπληξη της Beyoncé στο Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας
Onsports Team 24 Νοεμβρίου 2025, 07:44
AUTO MOTO

Η Beyoncé για άλλη μια φορά εντυπωσίασε με το ντύσιμο της, καθώς φόρεσε μια φόρμα Louis Vuitton που θύμισε αυτές των μηχανικών της F1 και έβαλε «φωτιά» στα social media

Η Beyoncé έκανε μια εκρηκτική εμφάνιση-έκπληξη στο λαμπερό Grand Prix του Λας Βέγκας για την Formula 1, πλάι στον σύζυγό της Jay-Z, μαζί με τον φίλο τους και οδηγό της Ferrari, Lewis Hamilton. Το ζευγάρι υποδέχτηκε ο CEO της Formula 1, Stefano Domenicali.

Η Beyoncé για άλλη μια φορά εντυπωσίασε με το ντύσιμο της, καθώς φόρεσε μια φόρμα Louis Vuitton που θύμισε αυτές των μηχανικών της F1 και έβαλε «φωτιά» στα social media.

Δείτε την εμφάνιση της Beyoncé:

 


