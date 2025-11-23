Ομάδες

Formula 1: Νόρις και Πιάστρι κινδυνεύουν με αποκλεισμό από το Grand Prix του Λας Βεγκας
AP Photo/Darko Bandic
Οnsports Τeam 23 Νοεμβρίου 2025, 10:27
AUTO MOTO

Formula 1: Νόρις και Πιάστρι κινδυνεύουν με αποκλεισμό από το Grand Prix του Λας Βεγκας

Μια εξέλιξη που μπορεί να φέρει… τούμπα τη μάχη του τίτλου στη Formula 1 είναι πιθανό να συμβεί στο Grand Prix του Λας Βέγκας, καθώς ο νικητής Λάντο Νόρις κι ο τέταρτος, Όσκαρ Πιάστρι κινδυνεύουν με αποκλεισμό.

Η FIA επιβεβαίωσε ότι η McLaren είναι υπό διερεύνηση, για υπερβολική φθορά του δαπέδου των δύο μονοθεσίων.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι γι’ αυτό τον είχε αποκλειστεί η Λιούις Χάμιλτον στον φετινό αγώνα του Grand Prix της Κίνας.

Ο τεχνικός έφορος της FIA, Τζο Μπάουερ, ανέφερε ότι η φθορά του ξύλινου τμήματος των δαπέδων βρέθηκε να έχει μικρότερο πάχος από το κατώτατο όριο, στη μέτρηση που έγινε μετά το τέλος του αγώνα.

Σε περίπτωση που υπάρξει τιμωρία των δύο McLaren, τότε, ο νικητής του Grand Prix του Λας Βέγκας, Μαξ Φερστάπεν θα μπει για τα καλά στη διεκδίκηση του τίτλου, καθώς θα πλησιάσει στους 24 βαθμούς τον πρωτοπόρο Λάντο Νόρις.



