WRC: Ο Οζιέ νικητής στο Ράλι Ιαπωνίας

Onsports Team

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ με Toyota πανηγύρισε τη νίκη στο Ράλι Ιαπωνίας, το οποίο ήταν ο 13ος και προτελευταίος αγώνας της χρονιάς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC). Ο Γάλλος οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κράτησε πίσω του στο τελευταίο σκέλος του αγώνα, το οποίο διεξήχθη υπό βροχή, τον Βρετανό και πρωτοπόρο στην κατάταξη των οδηγών, Έλφιν Έβανς. Επικράτησε με διαφορά 11.6 δευτερολέπτων και μείωσε τη διαφορά του από την κορυφή στους τρεις βαθμούς. Η έκτη θέση που κατέκτησε ο Φινλανδός Κάλε Ροβάνπερα τον αφήνει 24 βαθμούς μακριά από τον Έβανς, με αποτέλεσμα και οι τρεις οδηγοί της Toyota να διεκδικούν μαθηματικά τον τίτλο, ενώ οι (λιγοστές) ελπίδες του Εσθονού Οτ Τάνακ εξανεμίστηκαν. Πλέον ο τίτλος των οδηγών θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς που θα διεξαχθεί -για πρώτη φορά- στη Σαουδική Αραβία το διάστημα 26-29 Νοεμβρίου.

Η πρώτη δεκάδα στο Ράλι Ιαπωνίας:

1. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 3 ώρες 21:08.9

2. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) + 11.6

3. Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) + 2:16.6

4. Οτ Τάνακ (Εσθονία/Hyundai) + 3:18.1

5. Γκρεγκουάρ Μίνστερ (Λουξεμβούργο/Ford) + 6:48.7

6. Κάλε Ροβάνπερα (Φινλανδία/Toyota) + 7:01.5

7. Όλιβερ Σόλμπεργκ (Σουηδία/Toyota) + 9:35.5

8. Αλεχάντρο Κατσόν (Ισπανία/Toyota) + 10:41.6 --Κατηγορία WRC2--

9. Νικολάι Γκριάζιν (Βουλγαρία/Skoda) + 11:36.2 --Κατηγορία WRC2--

10. Ζαν Σολάνς (Ισπανία/Toyota) + 12:26.0 --Κατηγορία WRC2--

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) 272 βαθμοί

2. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 269

3. Κάλε Ροβάνπερα (Φινλανδία/Toyota) 248

4. Οτ Τάνακ (Εσθονία/Hyundai) 213

5. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) 166

6. Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) 111

7. Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) 96

8. Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) 94

9. Όλιβερ Σόλμπεργκ (Σουηδία/Toyota) 70

10. Γκρεγκουάρ Μίνστερ (Λουξεμβούργο/Ford) 36

11. Τζόσουα ΜακΕρλίν (Ιρλανδία/Ford) 26

12. Μάρτινς Σεσκς (Λετονία/Ford) 16

13. Γιοάν Ροσέλ (Γαλλία/Citroen) 16

14. Γκας Γκρίνσμιθ (Μ. Βρετανία/Skoda) 14

15. Νικολάι Γκριάζιν (Βουλγαρία/Skoda) 12

16. Ζαν Σολάνς (Ισπανία/Toyota) 7

17. Αλεχάντρο Κατσόν (Ισπανία/Toyota) 7

18. Ιορδάνης Σερδερίδης (ΕΛΛΑΔΑ/Ford) 4

19. Καγετάν Καγετάνοβιτς (Πολωνία/Toyota) 3

20. Φαμπρίσιο Σαλντιβάρ (Παραγουάη/Skoda) 3

21. Γιάν Τσέρνι (Τσεχία/Skoda) 2

22. Ρομπέρτο Νταπρά (Ιταλία/Skoda) 2

23. Ρόπε Κόρχονεν (Φινλανδία/Toyota) 1

24. Ερίκ Καμιγί (Γαλλία/Hyundai) 1

25. Φίλιπ Μάρες (Τσεχία/Toyota) 1

26. Λορέντζο Μπερτέλι (Ιταλία/Toyota) 0

27. Ντιόγκο Σάλβι (Πορτογαλία/Ford) 0

28. Λάουρι Γιόνα (Φινλανδία/Skoda) 0

29. Ρόμπερτ Βίρβες (Εσθονία/Skoda) 0

30. Αλμπέρτο Χέλερ (Χιλή/Ford) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Toyota Gazoo Racing WRT 692 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ--

2. Hyundai Shell Mobis WRT 464

3. M-Sport Ford WRT 191

4. Toyota Gazoo Racing WRT2 145