Στο νοσοκομείο δύο αναβάτες μετά από ανατριχιαστικό ατύχημα - Βίντεο

Οnsports Τeam

«Πάγωσαν» όλοι λίγο πριν από την εκκίνηση στο Moto 3 της Μαλαισίας με τη σύγκρουση δύο αναβατών, στον γύρο σχηματισμού.

Σε μια ανύποπτη στιγμή ο Χοσέ Αντόνιο Ρουέδα έπεσε με ταχύτητα πάνω στον Νόα Ντέτγουιλερ, με αποτέλεσμα και οι δύο να εκτοξευτούν από τις μηχανές τους και να τραυματιστούν.

Η διαδικασία διακόπηκε και αμέσως ελικόπτερο μπήκε στην πίστα για την αεροδιακομιδή των δύο αναβατών στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και οι δύο είχαν τις αισθήσεις τους και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Παρά τη σοκαριστική σύγκρουση, οι διοργανωτές αποφάσισαν να διεξαχθούν κανονικά οι αγώνες, προχωρώντας σε μια μικρή τροποποίηση του προγράμματος.

Θρίαμβος του Αλεξ Μάρκεθ στην Μαλαισία

Ο Ισπανός αναβάτης, Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος έχει εξασφαλίσει την δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, πίσω από τον αδελφό του Μαρκ (σ.σ. έχει κατακτήσει τον τίτλο), επικράτησε την Κυριακή (26/10) στο Γκραν Πρι Μαλαισίας στην πίστα της Σεπάνγκ.

Ο αναβάτης της Ducati-Gresini τερμάτισε μπροστά από τον συμπατριώτη του Πέδρο Ακόστα (KTM), ο οποίος τερμάτισε δεύτερος και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοσή του στην κατηγορία elite. Ο Τζόαν Μιρ (Honda), παγκόσμιος πρωταθλητής του 2020, συμπλήρωσε το... ισπανικό βάθρο στο τέλος αυτού του 20ού γύρου (από τους 22) της σεζόν.

Εκκινώντας από την pole position, ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022-2023, Φραντσέσκο Μπανιαϊά, αναγκάσθηκε να αποσυρθεί τρεις γύρους πριν το τέλος, προφανώς αντιμετωπίζοντας πρόβλημα με την Ducati του ενώ ήταν στην τρίτη θέση του αγώνα.

Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021, Φάμπιο Καρτάραρο, τερμάτισε πέμπτος με την Yamaha του, ενώ οι τραυματίες Μαρκ Μάρκεθ (Ducati) και Χόρχε Μαρτίν (Aprilia), δεν ταξίδεψαν στη Μαλαισία.