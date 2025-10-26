Formula 1: Στο Μεξικό κορυφώνεται η τριπλή μάχη για τον τίτλο - Η ώρα και το κανάλι

Οnsports Τeam

Μετά τη μεγάλη ανατροπή στο Όστιν των ΗΠΑ, ο Μαξ Φερστάπεν κυνηγά ένα θαύμα για να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου της Formula 1, στο Μεξικό.

Ο 20ός αγώνας του πρωταθλήματος διεξάγεται την Κυριακή (26/10, 22:00, ΑΝΤ1+), ενώ θα μεταδοθεί και μαγνητοσκοπημένα στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

Στους 19 φετινούς αγώνες έχουμε ήδη 4 διαφορετικούς νικητές, γεγονός που αποδεικνύει πόσο απρόβλεπτη και συναρπαστική είναι η φετινή σεζόν της Formula 1.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι (346 βαθμούς), έχει κερδίσει σε επτά αγώνες: Κίνα, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Μαϊάμι, Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία.

Ο έτερος οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις (332 βαθμούς), μετρά πέντε νίκες: Αυστραλία, Μονακό, Αυστρία, Βρετανία και Ουγγαρία.

Ο πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν (306 βαθμούς) έχει επίσης πέντε νίκες στο ενεργητικό του, σε Ιαπωνία, Ίμολα, Ιταλία, Αζερμπαϊτζάν και Ηνωμένες Πολιτείες.

Τέλος, ο Τζόρτζ Ράσελ με τη Mercedes έχει ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου δύο φορές, στον Καναδά και στη Σιγκαπούρη.

Οι Πιάστρι, Νόρις και Φερστάπεν παραμένουν στη μάχη του τίτλου. Ο Αυστραλός προηγείται, ο Βρετανός ακολουθεί με διαφορά 14 βαθμών, ενώ ο Ολλανδός βρίσκεται 26 βαθμούς πιο πίσω. Απομένουν 141 βαθμοί να μοιραστούν σε πέντε Grand Prix και δύο Sprint, οπότε τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη.

Η σειρά εκκίνησης

Ο Λάντο Νόρις εξασφάλισε με επιβλητικό τρόπο την pole position στο Γκραν Πρι του Μεξικού και ο Βρετανός οδηγός της McLaren θα έχει πλεονέκτημα από τους αντιπάλους του για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, δηλαδή τον Αυστραλό «ομόσταυλο» του, Οσκαρ Πιάστρι και τον Ολλανδό, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull).

Ο Νόρις θα εκκινήσει πρώτος για 14η φορά στην καριέρα του και πέμπτη αυτήν την σεζόν, ενώ ο Φερστάπεν από την 5η θέση και ο Πιάστρι από την 7η.

«Ήταν ένας απίστευτος γύρος. Πίεσα πολύ δυνατά τα φρένα, όμως ένιωθα ότι δεν ήμουν στην σωστή γραμμή. Και στο τέλος, ήταν υπέροχο. Σπάνια έχω νιώσει τόσο καλά στο αυτοκίνητο αυτήν την σεζόν», σχολίασε ο Νόρις, ο οποίος είναι δεύτερος στην κατάταξη με 14 βαθμούς διαφορά από τον πρωτοπόρο, Πιάστρι και 26 από τον Φερστάπεν, ο οποίος ακολουθεί στην τρίτη θέση.

Η σειρά εκκίνησης των πρώτων 10 οδηγών, στο Γκραν Πρι του Μεξικού:

1η σειρά:

Λάντο Νόρις (McLaren-Mercedes)

Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari)

2η σειρά:

Λιούις Χάμιλτον (Ferrari)

Τζορτζ Ράσελ (Mercedes)

3η σειρά:

Μαξ Φερστάπεν (Red Bull)

Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Mercedes)

4η σειρά:

Οσκαρ Πιάστρι (McLaren-Mercedes)

Αϊζακ Χατζάρ (Racing Bulls-Red Bull)

5η σειρά:

Ολιβερ Μπίρμαν (Haas-Ferrari)

Γιούκι Τσουνόντα (Red Bull)