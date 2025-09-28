MotoGP: Κατέκτησε τον 7ο παγκόσμιο τίτλο ο Μαρκ Μάρκεθ

Onsports Team

Ο Μαρκ Μάρκεθ επιβεβαίωσε ξανά τον θρύλο του στο παγκόσμιο στερέωμα του MotoGP, κατακτώντας τον έβδομο τίτλο του στην κορυφαία κατηγορία της μοτοσικλέτας.

Ο 32χρονος Καταλανός αναβάτης της Ducati τερμάτισε δεύτερος στο Grand Prix της Ιαπωνίας, πίσω από τον Ιταλό «ομόσταυλό» του, Φράνκο Μπανιαϊα, στην πίστα του Μοτέγκι, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά το φετινό πρωτάθλημα.

Με αυτή την επιτυχία, ο Μάρκεθ ισοφάρισε το ρεκόρ του Βαλεντίνο Ρόσι με επτά παγκόσμιους τίτλους στο MotoGP και πλέον στοχεύει τον απόλυτο θρύλο, Τζιάκομο Αγκοστίνι, που κατέχει το ιστορικό ρεκόρ των οκτώ τίτλων στην κορυφαία κατηγορία.

? @marcmarquez93 is the 2025 MotoGP WORLD CHAMPION! ?



The COMEBACK is complete as he rises back to the top with his 7th #MotoGP title! ?#MoreThanANumber pic.twitter.com/FCl5loqDCt — MotoGP™? (@MotoGP) September 28, 2025

Συγκινημένος μετά τον τερματισμό, ο Ισπανός πρωταθλητής δήλωσε: «Είναι αδύνατον να μιλήσω... Δεν θέλω να θυμάμαι τις κακές στιγμές που πέρασα. Τώρα είμαι καλά με τον εαυτό μου. Έκανα ένα μεγάλο λάθος στην καριέρα μου, θέλοντας να επιστρέψω πολύ σύντομα, αλλά πάλεψα, πάλεψα, πάλεψα, και μετά κέρδισα ξανά, και είμαι καλά».

"In peace with myself" - @marcmarquez93 ?️



Marc reckons fighting against himself has been the most challenging part of his comeback ⚔️?#MoreThanANumber pic.twitter.com/GwdGRsm6NK — MotoGP™? (@MotoGP) September 28, 2025

Η φετινή σεζόν σηματοδότησε την επιστροφή του Μάρκεθ στο υψηλότερο επίπεδο, έπειτα από έξι χρόνια χωρίς τίτλο, αλλά και σημαντικούς τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν. Η μεταγραφή του στην εργοστασιακή ομάδα της Ducati αποδείχθηκε καθοριστική, μετά από μια ενθαρρυντική περσινή χρονιά με τη δορυφορική ομάδα Ducati-Gresini.

Πώς εξελίχθηκε ο αγώνας στο Μοτέγκι

Ο Μάρκεθ εκκίνησε από την τρίτη θέση, ενώ ο Μπανιαϊα πήρε προβάδισμα από την αρχή, όπως και στο sprint του Σαββάτου, κατακτώντας τελικά την δεύτερη νίκη του στη σεζόν. Ο Μάρκεθ, απειλούμενος από τον Ζοάν Μιρ (Honda), κράτησε την ψυχραιμία του, και στη μέση του αγώνα κατάφερε να προσπεράσει τον συμπατριώτη του Πέδρο Ακόστα (KTM), εξασφαλίζοντας την δεύτερη θέση και τον τίτλο.

Με 201 βαθμούς διαφορά από τον μοναδικό του αντίπαλο για το πρωτάθλημα, τον μικρότερο αδερφό του, Άλεξ Μάρκεθ (Ducati-Gresini), ο οποίος τερμάτισε έκτος, ο Μαρκ Μάρκεθ είναι πλέον απρόσβλητος στη βαθμολογία, παρά τους πέντε αγώνες που απομένουν (Ινδονησία, Αυστραλία, Μαλαισία, Πορτογαλία και Βαλένθια), με συνολικά 185 διαθέσιμους βαθμούς.