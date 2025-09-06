Formula 1: Pole position για τον Μαξ Φερστάπεν στην Ιταλία

Onsports Team

Ο Ολλανδός με τη Red Bull θα εκκινήσει πρώτος στο grand prix της Μόντσα – Ακολουθούν οι δύο MacLaren των Νόρις και Πιάστρι.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο Grand Prix Ιταλίας, 16ο αγώνα της σεζόν (σε σύνολο 24), αφήνοντας πίσω του τις δύο McLaren που οδηγούν τη βαθμολογία.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο γύρο των κατατακτήριων δοκιμών, αφήνοντας δεύτερο τον Βρετανό Λάντο Νόρις -δεύτερο και στη γενική κατάταξη- με διαφορά 77 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Από τη δεύτερη σειρά θα εκκινήσει ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Όσκαρ Πιάστρι, πλάι στη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ.

Η πρώτη δεκάδα στις κατατακτήριες δοκιμές της Μόντσα:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:18.792

2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:18.869

3. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:18.982

4. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 1:19.007

5. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 1:19.124

6. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:19.157

7. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/ Mercedes) 1:19.200

8. Γκαμπριέλ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Sauber) 1:19.390

9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 1:19.424

10. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Red Bull) 1:19.519