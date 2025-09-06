Formula 1: Pole position για τον Μαξ Φερστάπεν στην Ιταλία
Ο Ολλανδός με τη Red Bull θα εκκινήσει πρώτος στο grand prix της Μόντσα – Ακολουθούν οι δύο MacLaren των Νόρις και Πιάστρι.
Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο Grand Prix Ιταλίας, 16ο αγώνα της σεζόν (σε σύνολο 24), αφήνοντας πίσω του τις δύο McLaren που οδηγούν τη βαθμολογία.
Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο γύρο των κατατακτήριων δοκιμών, αφήνοντας δεύτερο τον Βρετανό Λάντο Νόρις -δεύτερο και στη γενική κατάταξη- με διαφορά 77 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Από τη δεύτερη σειρά θα εκκινήσει ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Όσκαρ Πιάστρι, πλάι στη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ.
Η πρώτη δεκάδα στις κατατακτήριες δοκιμές της Μόντσα:
1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:18.792
2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:18.869
3. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:18.982
4. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 1:19.007
5. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 1:19.124
6. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:19.157
7. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/ Mercedes) 1:19.200
8. Γκαμπριέλ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Sauber) 1:19.390
9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 1:19.424
10. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Red Bull) 1:19.519