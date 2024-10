Formula 1: Πήρε την pole position για το σπριντ στο Όστιν ο Φερστάπεν

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη θέση έχοντας τον ταχύτερο γύρο με χρόνο 1:32.833 και ήταν μόλις 0.012 ταχύτερος από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes που θα βρεθεί δίπλα του στη δεύτερη σειρά.

Παράλληλα, την τρίτη θέση πήρε ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, ενώ ο διεκδικητής του τίτλου, Λάντο Νόρις με McLaren θα είναι τέταρτος. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο νικητής και τα τρία προηγούμενα σπριντ της σεζόν, που δίνουν 8 βαθμούς στο νικητή και ο Ολλανδός θέλει να κάνει το 4Χ4 προκειμένου να αυξήσει τη διαφορά των 52 βαθμών που έχει από τον 24χρονο Βρετανό.

Nice one!☝️We’re off to a good start here in Austin ?? Let’s keep pushing @redbullracing ? pic.twitter.com/r4ZxxW5uGh