Formula 1: Poleman για τέταρτη σερί χρονιά ο Λεκλέρ! – Απογοήτευσε ο Νόρις κι έμεινε 17ος

Μολονότι το τριήμερο δεν ξεκίνησε καλά για τον πιλότο της Ferrari, καθώς είχε ατύχημα στις ελεύθερες δοκιμές, τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα το Σάββατο (14/9).

Ο Λεκλέρ θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αγώνα της Κυριακής (15/9), κάτι που θα συμβεί για τέταρτη σερί χρονιά!

THE BAKU POLE STREAK CONTINUES!!! ??



For the FOURTH year in a row, it will be Charles Leclerc who starts on pole position in Azerbaijan!!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Ty43wT4W8e