Formula 1: Poleman ο Λεκλέρ στο Μπακού | Το απίστευτο σερί του

Την καλύτερή του φετινή εμφάνιση πραγματοποίησε στα επίσημα δοκιμαστικά της πίστας του Αζερμπαϊτζάν ο Σαρλ Λεκλέρ, με αποτέλεσμα να πάρει την pole position, ολοκληρώνοντας με το καλύτερο χρόνο τις κατατακτήριες δοκιμές. Ο «πιλότος» της Scuderia Ferrari κάλυψε την απόσταση σε χρόνο 1:40:203, έχοντας διαφορά 188 χιλιοστών από τον Μαξ Φερστάπεν.

QUALIFYING CLASSIFICATION What a session! ? #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/CBs0CXrFcT

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull Racing θα εκκινήσει από τη δεύτερη θέση, με τον ομόσταυλό του Σέρχιο Πέρεθ, να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα. Πιο πίσω θα βρίσκονται οι Κάρλος Σάινθ, Λούις Χάμιλτον, Φερνάντο Αλόνσο, Λάντο Νόρις, Γιούκι Τσουνόντα, Λανς Στρολ και Όσκαρ Πιάστρι, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ έμεινε στην 11η θέση.

Another brilliant qualifying performance by Leclerc in Baku ?



2021: Pole

2022: Pole

2023: Pole #AzerbaijanGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/RZDHqkv4he