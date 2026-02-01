Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (01/02) - Με Άρης - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Eurokinissi Sports
Onsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 10:14
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (01/02) - Με Άρης - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (01/02).

Πλούσιο είναι το μενού των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός για την Super League, τη στιγμή που έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ματς Λεβαδειακός-Αστέρας AKTOR, Παναθηναϊκός-Κηφισιά και ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Greek Basketball League, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη, ενώ το Μαρούσι θα παίξει κόντρα στον Πανιώνιο σε μία «μάχη» παραμονής.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

10:30

Eurosport 1

Αλκαράθ – Τζόκοβιτς

Τελικός Australian Open

12:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Μερκεζεφέντι - Αναντολού Εφές

Turkish Basketball Super League 2025-26

13:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μανρέσα – Μάλαγα

ACB Liga Endesa 2025-26

13:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μαρούσι – Πανιώνιος

Stoiximan GBL

13:15

Novasports Prime

Εξέλσιορ – Άγιαξ

Eredivisie 2025/26

13:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Τορίνο – Λέτσε

Serie A 2025-26

14:30

Novasports 3HD

Χέρτα Βερολίνου – Ντάρμσταντ

Bundesliga 2 2025/26

15:00

Novasports 1HD

Ρεάλ Μαδρίτης - Ράγιο Βαγιεκάνο

La Liga EA Sports 2025/26

15:30

Novasports 2HD

PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ

Eredivisie 2025/26

16:00

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ

Premier League 2025/26

16:00

Novasports Prime

Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor

Stoiximan Super League 2025-26

16:00

Novasports 5HD

Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ

Premier League 2025/26

16:00

Novasports 4HD

Νότιγχαμ Φόρεστ - Κρίσταλ Πάλας

Premier League 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Χιμπέρνιαν – Ρέιντζερς

William Hill Scottish Premiership 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Κόμο – Αταλάντα

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR

Stoiximan GBL

16:30

Novasports Start

Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

COSMOTE SPORT 1 HD

PreGame

Παναθηναϊκός - Κηφισιά

17:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια

Lega Basket Serie A 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Μπέτις – Βαλένθια

La Liga EA Sports 2025/26

17:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Stoiximan Super League 2025-26

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός

Α1 Γυναικών Volley League

18:30

Novasports Premier League

Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι

Premier League 2025/26

18:30

Novasports 3HD

Ντόρτμουντ – Χάιντενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Κρεμονέζε – Ίντερ

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Prime

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

Novasports 1HD

Χετάφε – Θέλτα

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Αλ Ίτιχαντ - Αλ Ναϊμά

Roshn Saudi League 2025-26

19:40

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

20:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μούρθια – Μπαρτσελόνα

ACB Liga Endesa 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο

Lega Basket Serie A 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ελλάδα – Κροατία

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών

21:00

COSMOTE SPORT 1 HD

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Stoiximan Super League 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Πάρμα – Γιουβέντους

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Μπιλμπάο - Ρεάλ Σοσιεδάδ

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Τοντέλα – Μπενφίκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

22:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Μπόστον Σέλτικς - Μιλγουόκι Μπακς

Μπάσκετ

23:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Σαν Αντόνιο Σπερς - Ορλάντο Μάτζικ

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

23:00

COSMOTE SPORT 6 HD

World Athletics Indoor Tour Gold 2026

Νέα Υόρκη

23:15

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

00:15

Action 24

Μπόκα Τζούνιορς - Νιούελς Ολντ Μπόις

Torneo Apertura 2026


Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός με Άρη ο Κένεθ Φαρίντ
13 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός με Άρη ο Κένεθ Φαρίντ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Παναγιώτης Κρέτσης που κατέρρευσε στο γήπεδο είχε χάσει τον πατέρα και τον αδελφό του
45 λεπτά πριν Ο Παναγιώτης Κρέτσης που κατέρρευσε στο γήπεδο είχε χάσει τον πατέρα και τον αδελφό του
ΣΠΟΡ
Australian Open: Έγραψε ιστορία ο Αλκαράθ - Νίκησε στον τελικό τον Τζόκοβιτς
1 ώρα πριν Australian Open: Έγραψε ιστορία ο Αλκαράθ - Νίκησε στον τελικό τον Τζόκοβιτς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άλκης Καμπανός: Τρισάγιο στη μνήμη του - Το μήνυμα της μητέρας του - «Παρών» και ο Σιάο
2 ώρες πριν Άλκης Καμπανός: Τρισάγιο στη μνήμη του - Το μήνυμα της μητέρας του - «Παρών» και ο Σιάο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved