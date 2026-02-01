Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (01/02) - Με Άρης - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (01/02).
Πλούσιο είναι το μενού των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός για την Super League, τη στιγμή που έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ματς Λεβαδειακός-Αστέρας AKTOR, Παναθηναϊκός-Κηφισιά και ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Greek Basketball League, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη, ενώ το Μαρούσι θα παίξει κόντρα στον Πανιώνιο σε μία «μάχη» παραμονής.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
10:30
|
Eurosport 1
|
Αλκαράθ – Τζόκοβιτς
|
Τελικός Australian Open
|
12:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Μερκεζεφέντι - Αναντολού Εφές
|
Turkish Basketball Super League 2025-26
|
13:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μανρέσα – Μάλαγα
|
ACB Liga Endesa 2025-26
|
13:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Μαρούσι – Πανιώνιος
|
Stoiximan GBL
|
13:15
|
Novasports Prime
|
Εξέλσιορ – Άγιαξ
|
Eredivisie 2025/26
|
13:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Τορίνο – Λέτσε
|
Serie A 2025-26
|
14:30
|
Novasports 3HD
|
Χέρτα Βερολίνου – Ντάρμσταντ
|
Bundesliga 2 2025/26
|
15:00
|
Novasports 1HD
|
Ρεάλ Μαδρίτης - Ράγιο Βαγιεκάνο
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
15:30
|
Novasports 2HD
|
PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ
|
Eredivisie 2025/26
|
16:00
|
Novasports Premier League
|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ
|
Premier League 2025/26
|
16:00
|
Novasports Prime
|
Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
16:00
|
Novasports 5HD
|
Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ
|
Premier League 2025/26
|
16:00
|
Novasports 4HD
|
Νότιγχαμ Φόρεστ - Κρίσταλ Πάλας
|
Premier League 2025/26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Χιμπέρνιαν – Ρέιντζερς
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Κόμο – Αταλάντα
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR
|
Stoiximan GBL
|
16:30
|
Novasports Start
|
Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
PreGame
|
Παναθηναϊκός - Κηφισιά
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια
|
Lega Basket Serie A 2025-26
|
17:15
|
Novasports 1HD
|
Μπέτις – Βαλένθια
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
17:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
18:15
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός
|
Α1 Γυναικών Volley League
|
18:30
|
Novasports Premier League
|
Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι
|
Premier League 2025/26
|
18:30
|
Novasports 3HD
|
Ντόρτμουντ – Χάιντενχαϊμ
|
Bundesliga 2025/26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Κρεμονέζε – Ίντερ
|
Serie A 2025-26
|
19:30
|
Novasports Prime
|
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
19:30
|
Novasports 1HD
|
Χετάφε – Θέλτα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Αλ Ίτιχαντ - Αλ Ναϊμά
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
19:40
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Sportshow
|
Εκπομπή
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μούρθια – Μπαρτσελόνα
|
ACB Liga Endesa 2025-26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο
|
Lega Basket Serie A 2025-26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
20:45
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Ελλάδα – Κροατία
|
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Πάρμα – Γιουβέντους
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Μπιλμπάο - Ρεάλ Σοσιεδάδ
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Τοντέλα – Μπενφίκα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
22:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μπόστον Σέλτικς - Μιλγουόκι Μπακς
|
Μπάσκετ
|
23:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Σαν Αντόνιο Σπερς - Ορλάντο Μάτζικ
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
|
23:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
World Athletics Indoor Tour Gold 2026
|
Νέα Υόρκη
|
23:15
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Sportshow
|
Εκπομπή
|
00:15
|
Action 24
|
Μπόκα Τζούνιορς - Νιούελς Ολντ Μπόις
|
Torneo Apertura 2026